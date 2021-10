ദുബായ് : ഗാന്ധിജയന്തി ദിനത്തിൽ മഹാത്മാ ഗാന്ധിക്ക് ആദരവുമായി യു എ ഇ. ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കെട്ടിടമായ ബുര്‍ജ് ഖലീഫയില്‍ ഗാന്ധിജയന്തി ദിനത്തിൽ മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ ചിത്രം തെളിച്ചാണ് യു.എ.ഇ ആദരമര്‍പ്പിച്ചത്.

"Be the change you wish to see in the world” – Mahatma Gandhi. #BurjKhalifa celebrates #Gandhi by honouring the father of a nation who's been an inspiration to many generations. pic.twitter.com/Cx1bcGet3D

— Burj Khalifa (@BurjKhalifa) October 2, 2021