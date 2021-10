ദൂരയാത്രകൾ പോകുമ്പോള്‍ മനുഷ്യർക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം ശൗചാലയമായിരിക്കും. അത്തരത്തിൽ ഒരു പൊതു ശൗചാലയത്തിൽ നിന്നുള്ള ഞെട്ടിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ വൈറലാകുന്നത്. ഹൈവേ സൈഡിലുള്ള പൊതു ശൗചാലയത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്ന ആളെ കണ്ടാണ് യാത്രക്കാർ ‍ഞെട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു സിംഹമാണ് ശൗചാലയത്തിന്റെ വാതിൽ തുറന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നത്. യാത്രക്കാർ നോക്കി നിൽക്കെ പുറത്തേക്കിറങ്ങിയ സിംഹം മെല്ലെ നടന്ന് പുൽമേടുകൾക്കിടയിൽ മറയുകയും ചെയ്തു.

Loo is not always safe & reliver for humans, sometime it can be used by others too…@susantananda3 @ParveenKaswan @PraveenIFShere @Saket_Badola pic.twitter.com/MNs9pwCycC

