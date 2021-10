തൃശൂര്‍ : നവാഗതരെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിനായി തൃശൂര്‍ കേരള വര്‍മ്മ കോളേജിൽ എസ്എഫ്‌ഐ സ്ഥാപിച്ച ഫ്ളക്‌സുകൾക്കെതിരെ വിമർശനം. വലതുപക്ഷ വിദ്യാര്‍ത്ഥി സംഘടനകകളും എബിവിപിയുമാണ് വിമർശനവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. അശ്ലീലത കലര്‍ന്ന ഫ്ളക്‌സുകൾ ക്യാമ്പസിനകത്ത് സ്ഥാപിച്ചുവെന്നാണ് ഉയരുന്ന പ്രധാന വിമര്‍ശനം.

‘തുറിച്ച് നോക്കണ്ട, ഒന്ന് ചിന്തിക്കൂ… ഞാനും നീയുമെല്ലാം എങ്ങനെയുണ്ടായി’ എന്ന ക്യാപ്ഷനോടെ സ്ഥാപിച്ച ഫ്ളക്‌സും, ‘Fuck your nationalism’, ‘We Are all Earth Lings’ എന്ന ക്യാപ്ഷനിലുള്ള മറ്റൊരു ഫ്ളക്‌സുമാണ് വിവാദമാവുന്നത്. ഫ്ളക്‌സുകൾ താലിബാനെ പിന്തുക്കുന്നതാണെന്നും, പലസ്തീന്‍ തീവ്രവാദികള്‍ക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതാണെന്നും വലതുപക്ഷ വിദ്യാര്‍ത്ഥി സംഘടനകള്‍ ആരോപിക്കുന്നു. എന്നാൽ, എസ്എഫ്‌ഐ പോസ്റ്ററുകള്‍ ഇന്ത്യന്‍ ജനതയോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണെന്ന് എബിവിപിയുടെ ആരോപണം.

Read Also : മുഴപ്പിലങ്ങാട് ബീച്ചിനെ ലോകത്തിന്റെ നെറുകയിലേക്ക് ഉയർത്തും, വിനോദ സഞ്ചാരികളുടെ പറുദീസയാക്കി മാറ്റും: മുഹമ്മദ്‌ റിയാസ്

2017 ല്‍ ക്യാമ്പസില്‍ എസ്എഫ്‌ഐ സ്ഥാപിച്ച ഫ്ളക്‌സും വിവാദമായിരുന്നു. ഹിന്ദു ദൈവമായ ദേവിയെ നഗ്നയാക്കിയെന്നായിരുന്നു അന്ന് ഫ്ളക്‌സിനെതിരെ ഉയര്‍ന്ന ആരോപണം.