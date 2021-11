ന്യൂഡൽഹി: ‘പ്രധാനമന്ത്രിയായാൽ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന കാര്യമെന്തായിരിക്കും’? ചോദ്യം വയനാട് എം.പിയും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ രാഹുൽ ഗാന്ധിയോടാണ്. അടുത്തിടെ കന്യാകുമാരിയിലെ മുളകൂമൂട് സെന്റ് ജോസഫ്‌സ് മെട്രിക്കുലേഷൻ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്‌കൂളിലെ വിദ്യാർഥികളുമായി നടത്തിയ സംവാദം ഏറെ ചർച്ചയായിരുന്നു. പിന്നീട് ഈ സ്‌കൂളിലെ വിദ്യാർഥി സംഘം ഡൽഹി സന്ദർശിക്കുകയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയുമായും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുമായും സമയം ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിന്റെ വീഡിയോ രാഹുൽ ഗാന്ധി തന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവെച്ചു.

വിദ്യാർഥികളുമായുള്ള സംഭാഷണത്തിനിടെ താൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായാൽ ആദ്യം ചെയ്യുകയെന്തായിരിക്കുമെന്ന ചോദ്യത്തിന് സ്ത്രീകൾക്ക് സംവരണം നൽകണമെന്നതായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ ഉത്തരം. സംഘത്തിനോടൊപ്പം രാഹുൽ ഗാന്ധി അത്താഴം കഴിക്കുന്നതും വീഡിയോയിലുണ്ട്. വിദ്യാർഥികളുമായി ചേർന്ന് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി നൃത്തം ചെയ്യുന്നതും വീഡിയോയിലുണ്ട്.

‘അവരുടെ സന്ദർശനം ദീപാവലിയെ കൂടുതൽ സവിശേഷമാക്കി. ഈ സംസ്കാരങ്ങളുടെ സംഗമമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി, അത് നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കണം’, വിദ്യാർത്ഥികളുമായുള്ള ആശയവിനിമയത്തിന്റെ വീഡിയോ പങ്കുവെച്ച് കൊണ്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി കുറിച്ചു.

Interaction and dinner with friends from St. Joseph’s Matric Hr. Sec. School, Mulagumoodu, Kanyakumari (TN). Their visit made Diwali even more special.

This confluence of cultures is our country’s biggest strength and we must preserve it. pic.twitter.com/eNNJfvkYEH

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 6, 2021