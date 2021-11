കാബൂൾ: അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ അധികാരം പിടിച്ചെടുത്ത താലിബാൻ ഭീകരർ നിരവധി സാധാരണക്കാരെയാണ് കൊന്നൊടുക്കുന്നത്. താലിബാൻ തുടരുന്ന കൊടും ക്രൂരതയുടെ ദൃശ്യങ്ങളും വാർത്തകളും ദിനംപ്രതി പുറത്തുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

ഇത്തരത്തിൽ സരയസാംഗ് സ്വദേശിയായ യുവാവിനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം താലിബാൻ ഭീകരർ വെടിവെച്ച് കൊന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹമാദ്ധ്യമങ്ങൾ വഴി പ്രചരിക്കുന്നത്. യുവാവിനെ ഭീകരർ ക്രൂരമായി മർദിച്ചതിന് ശേഷം തലയിലേക്ക് വെടിയുതിർത്ത് കൊലപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് വീഡിയോയിലുള്ളത്.

ആറോളം പേർ അടങ്ങുന്ന സംഘം യുവാവിന്റെ കൈകകാലുകൾ ബന്ധിച്ചതിന് ശേഷം ക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നു. യുവാവ് ജീവന് വേണ്ടി കരഞ്ഞപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഭീകരരിൽ ഒരാൾ യുവാവിന്റെ മുഖത്ത് കാലുകൊണ്ട് തൊഴിച്ചു. സംഘത്തിൽ പട്ടാളവേഷം ധരിച്ച രണ്ട് പേരെയും കാണാം.

യുവാവിനെ മർദ്ദിച്ചയാൾ പിന്മാറിയതിന് ശേഷം രണ്ടുപേർ യുവാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുകയും പിന്നാലെ രണ്ട് തവണ വെടിയുതിർക്കുകയുമായിരുന്നു. യുവാവിന് നേരെ വെടിയുതിർക്കുമ്പോൾ മറ്റ് ഭീകരർ ആഹ്ലാദിക്കുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമാണ്.

Taliban shot and dead a young man 2 days ago in village of Saraysang, Taleghan city, Takhar province, in the their field court. @UN @BorisJohnson@JustinTrudeau@UNHumanRights@UNHCRUSA@narendramodi@POTUS@MichelleObama@HillaryClinton@NATO

@amnesty

@amnestyus pic.twitter.com/O8roTP7kxw

— khalilminawi (@khminawi) November 7, 2021