ന്യൂഡൽഹി: അരുണാചൽ പ്രദേശിനുള്ളിൽ ചൈന ഒരു ഗ്രാമം നിർമ്മിച്ചുവെന്ന അവകാശവാദത്തിന് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയെയും എൻഡിടിവിയെയും രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച്‌ കേന്ദ്ര നിയമമന്ത്രി കിരൺ റിജിജു. ‘ചൈന അരുണാചലിനുള്ളിൽ ഒരു ഗ്രാമം നിർമ്മിച്ചു എന്ന് ചില മാധ്യമങ്ങൾ ധൈര്യത്തോടെ എഴുതി, തുടർന്ന് 1959 ൽ ചൈന കൈവശപ്പെടുത്തിയ പ്രദേശത്തെ കുറിച്ച് ചെറുതായി പരാമർശിച്ചു. എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം? ഈ ആളുകൾ മനഃപൂർവം ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിനെതിരെ വാർത്തയുണ്ടാക്കുകയാണ്. ഇവർ ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തെ പോലും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല.’

‘എന്നാൽ നമ്മുടെ സർക്കാരിന്റെ വിശ്വാസ്യതയെയും നമ്മുടെ സൈന്യത്തിന്റെ ശക്തിയെയും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനായി തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന തലക്കെട്ട് സൃഷ്‌ടിച്ച്‌ ഈ ചൈന അധിനിവേശ കഥ വേഗത്തിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചു. അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ നിന്നുള്ള എംപിയായ കേന്ദ്ര നിയമമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മുൻ കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രി പാർലമെന്റിൽ ചൈനയുടെ അധിനിവേശ ശ്രമങ്ങളെ കണ്ടിട്ടും കോൺഗ്രസും മറ്റ് മുന്നണികളും അതാത് ഭരണകാലത്ത് ഒന്നും ചെയ്തില്ല’ കേന്ദ്രമന്ത്രി ഉദാഹരണ സഹിതം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

അരുണാചലിൽ ചൈന ഗ്രാമങ്ങൾ പണിതെന്നും നിലവിലെ കേന്ദ്രസർക്കാർ അറിഞ്ഞില്ലെന്നും ആരോപിക്കുന്നവർ വാർത്തയുടെ താഴെ 1959ൽ ചൈന കയ്യടക്കിയ ഭൂമി എന്ന് വസ്തുത ഒളിപ്പിച്ചുവെച്ചതിനെ കിരൺ റിജിജു വിമർശിച്ചു. ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്ന കോൺഗ്രസ്സ് ചൈനയ്‌ക്ക് നൽകിയ അവസരങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന ഏ.കെ.ആന്റണിയുടെ പ്രസംഗ വീഡിയോയാണ് പുറത്തുവിട്ടത്.‘അതിർത്തികളെ തുറന്നിടുകയും മറ്റ് വികസനങ്ങൾ നടത്താതിരിക്കലുമാണ് മികച്ച പ്രതിരോധം എന്ന നയമാണ് സ്വതന്ത്രഭാരതം സ്വീകരിച്ചത്.

വികസനം നടത്താതെ മുരടിപ്പിച്ചിടുന്ന അതിർത്തികളാണ് മികച്ച വികസനങ്ങൾ നടത്തി ശക്തമാക്കുന്ന അതിർത്തികളേക്കാൾ സുരക്ഷിതമെന്നാണ് കോൺഗ്രസ്സ് സ്വീകരിച്ച നയം. അതിനാൽ പതിറ്റാണ്ടുകളായി അതിർത്തിയിലൊരിടത്തും ഒരു റോഡുപോലും പണിതില്ല. ഒരു വ്യോമസേനാ എയർഫീൽഡും നിർമ്മിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയില്ല. ഇത് കേന്ദ്രസർക്കാർ എടുത്തിരുന്ന തീരുമാനമാണ്. ഇതേ കാലയളവിൽ ചൈന അതിർത്തിക്ക് വളരെയടുത്ത് അവരുടെ മികച്ച കെട്ടിടങ്ങളും സൈനിക ക്യാമ്പുകളും നിർമ്മിച്ചുകൂട്ടി. അവർ നമ്മളേക്കാൾ ഏറെ മുന്നിലായി. ഞങ്ങളത് സമ്മതിക്കുന്നു. അത് ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്.’ ഏ.കെ. ആന്റണിയുടെ പ്രസംഗത്തിലെ ഒരു ഭാഗമാണ് ട്വീറ്ററിലുള്ളത്.

प्रिय कांग्रेसियों, चीन सीमा मुद्दे पर बोलने से पहले कांग्रेस सरकार के रक्षा मंत्री की बात सुनें।

Some mischievous media wrote in bold that “China has built a village inside Arunachal” and then slightly mentioned “at the area occupied by China in 1959”

What’s your purpose? pic.twitter.com/sv3JKrmoEA

