കുട്ടിയാനയുടെ കുസൃതികള്‍ കണ്ടുനില്‍ക്കാന്‍ രസമാണ്. ഇപ്പോഴിതാ അത്തരത്തിലൊരു വീഡിയോയാണ് സോഷ്യൽമീഡിയയിൽ വൈറലായിരിക്കുന്നത്. പുഴയില്‍ നിന്ന് കരയ്ക്ക് കയറാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന അമ്മയാനയും കുട്ടിയാനയുമാണ് വീഡിയോയാൽ ഉള്ളത്.

സുശാന്ത നന്ദ ഐഎഫ്എസാണ് വീഡിയോ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്. പുഴയില്‍ നിന്ന് കരയ്ക്ക് കയറാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ് അമ്മയാനയും കുട്ടിയാനയും. ചുവടുകള്‍ ഉറപ്പിക്കാന്‍ കഴിയാതെ കാല്‍ വഴുതി വീഴാന്‍ പോകുന്ന നിലയിലാണ് ഇരുവരും. അവസാനം ചെളിയുള്ള ഭാഗത്ത് നിന്ന് മുകളിലേക്ക് കാല്‍ പൊക്കി വച്ച് അമ്മയാന ചുവട് ഉറപ്പിച്ചു. എന്നാല്‍ അപ്പോഴും കുട്ടിയാനയ്ക്ക് മുകളിലേക്ക് കയറാന്‍ സാധിക്കുന്നില്ല.

അതിനിടെ കുട്ടിയാന വീഴുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളില്‍ വ്യക്തമാണ്. അവസാനം അമ്മയാനയുടെ സഹായത്തോടെ കുട്ടിയാനയും കരയ്ക്ക് കയറുന്നതാണ് വീഡിയോയുടെ അവസാനം.

Those first steps..

With mother by your side…

(As shared. All credits to the videographer) pic.twitter.com/0MDPgKPQg1

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) November 21, 2021