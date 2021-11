ബംഗളുരു: അവിഹിതം ആരോപിച്ച്‌ മുപ്പത്കാരിയെയും ഇരുപത്തിനാലുകാരനായ യുവാവിനെയും ഇലക്‌ട്രിക്ക് പോസ്റ്റില്‍ കെട്ടിയിട്ട് ക്രൂരമായി മര്‍ദിച്ചു. നവംബര്‍ 25ന് കര്‍ണാടകയിലെ മൈസുരുവിൽ നടന്ന സംഭവത്തിൽ യുവതിയുടെ മുന്‍ ഭര്‍ത്താവും സഹോദരനുമാണ് ഇരുവരെയും ക്രൂരമായി മര്‍ദിച്ചത്. പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി പോലീസ് അറിയിച്ചു.

ഭര്‍ത്താവുമായി അഞ്ച് വര്‍ഷം മുന്‍പ് വേര്‍പിരിഞ്ഞതിന് ശേഷം യുവതി അവരുടെ മാതാപിതാക്കളോടൊപ്പമാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. മൂന്ന് മക്കളുള്ള യുവതി കൂലിപ്പണിക്ക് പോയാണ് ഉപജീവനമാര്‍ഗം കണ്ടെത്തിയത്. സമീപപ്രദേശത്തെ ഇരുപത്തിനാലുകാരനായ യുവാവുമായി യുവതി സൗഹൃദത്തിലായിരുന്നു.

സംഭവദിവസം യുവതി സുഹൃത്തിനെ വീട്ടിലേക്ക് ചായ കുടിക്കാനായി ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. വിവരം അറിഞ്ഞ് യുവതിയുടെ വീട്ടിലെത്തിയ മുന്‍ ഭര്‍ത്താവും സഹോദരനും ചേര്‍ന്ന് ഇരുവരെയും മര്‍ദിക്കുകയായിരുന്നു. യുവാവിനെയും യുവതിയെയും സമീപത്തെ ഇലക്‌ട്രിക്ക് പോസ്റ്റില്‍ കെട്ടിയിട്ട് മണിക്കൂറുകളോളം ക്രൂരമായി മര്‍ദിക്കുകയുമായിരുന്നു. സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ നാട്ടുകാര്‍ കാഴ്ചക്കാരായി നോക്കി നില്‍ക്കുകയായിരുന്നു. ഇരുവരും സഹായത്തിനായി അഭ്യര്‍ഥിച്ചിട്ടും ആരും സഹായത്തിനെത്തിയില്ല.

സംഭവം അറിഞ്ഞ് സ്ഥലത്തെത്തിയ ഗ്രാമത്തലവന്‍ ഇരുവരെയും വിട്ടയക്കുകയും പിറ്റേദിവസം പ്രശ്‌നം പറഞ്ഞുതീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് യുവതിയുടെ പരാതി ലഭിച്ചതെന്നും ഇതിന് പിന്നാലെ മുന്‍ ഭര്‍ത്താവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായും പോലീസ് അറിയിച്ചു. പ്രതിയുടെ സഹോദരന്‍ ഒളിവിലാണെന്നും ഇയാള്‍ക്കായി തിരച്ചില്‍ ഊര്‍ജ്ജിതമാക്കിയതായും പോലീസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇരുവരെയും മര്‍ദ്ദിക്കുന്നതിന്റെ വീഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചിരുന്നു.

