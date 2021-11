ഇനി പാല്‍ തിളച്ചു പോകില്ല. പാല്‍ തിളച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ സിമ്പിൾ ടെക്നിക്.

സാധാരണയായി നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ഒന്നു അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ മാറുമ്പോൾ പാല്‍ തിളച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാകും. അതോടെ പാല്‍ പകുതിയും നഷ്ടമാകും. സ്റ്റൗ മുഴുവനും അഴുക്കുപിടിക്കുകയും ചെയ്യും. എല്ലാവരും നേരിടുന്ന ഈ പ്രശ്‌നം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പരിഹരിക്കാം. ഇതിനല്ല എളുപ്പമാർഗ്ഗമായി ഒരു വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായിരിക്കുകയാണ്.

പാല്‍ തളിപ്പിക്കുന്ന പാത്രത്തിന്റെ മുകളിലായി വിലങ്ങനെ തടികൊണ്ടുള്ള ഒരു തവി വയ്ക്കുക. തവി, പാല്‍ പാത്രത്തിന്റെ മുകളിലായി വെക്കുമ്പോള്‍ ഫാറ്റ് ലെയര്‍ തവയിൽ തട്ടുകയും അത് പൊട്ടി നീരാവി പുറത്തേക്ക് പോകുകയും ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോള്‍ തിളച്ചു വരുന്ന പാല്‍ പൊങ്ങിയാലും ഒരു തുളളി പോലും നഷ്ടമാകില്ല. പാല്‍ തിളപ്പിക്കാന്‍ നോക്കി നിന്നും മടുത്തു സമയം പോയെന്നുളള പരാതിയും വേണ്ട. ട്വീറ്ററില്‍ വന്ന ഈ വീഡിയോ ഒരുപാട് ആളുകളാണ് കണ്ടിരിക്കുന്നത്.

Did you know keeping a wooden ladle over the milk pan prevents the milk from boiling over? #Cookingtip pic.twitter.com/hDC5mb51iV

