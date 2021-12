മുംബയ്: സ്ത്രീകളെ തിരഞ്ഞു പിടിച്ച് അശ്ലീല സന്ദേശങ്ങളും വിഡിയോകളും അയക്കുന്ന മനോരോഗികൾക്ക് ശക്തമായ താക്കീത് നൽകി ഒരു പെൺകുട്ടി. കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്ററായ ആഞ്ചൽ അഗർവാളാണ് അശ്ലീല വിഡിയോ ആയച്ച യുവാവിനെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പൊതുസമൂഹത്തിനു മുന്നിൽ തുറന്നു കാണിച്ചത്. സ്വയംഭോഗം ചെയ്യുന്നതിന്റെ വിഡിയോയാണ് യുവാവ് ആഞ്ചലിന് അയച്ചത്.

സന്ദേശങ്ങളുടെ സ്ക്രീൻ ഷോട്ടുകൾ അടക്കം ആഞ്ചൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയില്‍ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കുറിപ്പ് പങ്കുവെക്കുകയായിരുന്നു. സന്ദേശങ്ങളുടെ സ്ക്രീൻ ഷോട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതോടെ ഒരാൾ ഇത് സൈബർ സെല്ലിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി. തുടർന്ന് സൈബർ സെൽ അധികൃതർ ആഞ്ചലുമായി ബന്ധപ്പെടുകയായിരുന്നു.

ഉടൻ തന്നെ വീഡിയോ അയച്ചയാൾ മാപ്പ് അപേക്ഷയുമായി എത്തി. എന്നാൽ ഇയാൾ വിഡിയോയിലൂടെ തന്നെ മാപ്പ് പറയണമെന്ന് ആഞ്ചല്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് ഇയാൾ മാസ്ക് ധരിച്ച് മാപ്പ് അപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് ആഞ്ചല്‍ വ്യക്തമാക്കി. സൈബർ സെൽ അധികൃതർ യുവാവുമായി നടത്തിയ സംഭാഷണങ്ങളുടെ സ്ക്രീൻഷോട്ടും ആഞ്ചൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവച്ചു.

താൻ ചെയ്തത് തെറ്റാണെന്നും ഇനി ഒരിക്കലും ആവർത്തിക്കില്ലെന്നും യുവാവ് സൈബർ സെല്ലിനോട് വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ ഓഡിയോയിലൂടെ അയാൾ മാപ്പു പറയുമെന്ന് സൈബർസെൽ അധികൃതർ അറിയിച്ചപ്പോള്‍ വിഡിയോയിലൂടെ മാപ്പു പറയണമെന്ന് ആഞ്ചൽ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. തുടർന്നാണ് യുവാവ് മാസ്ക് ധരിച്ച് മാപ്പു പറയാൻ തയാറാക്കുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ ആഞ്ചലിന്റെ പ്രവർത്തിയെ പ്രകീർത്തിച്ച് നിരവധി പേരാണ് രംഗത്ത് വന്നത്.

A short story-

Guy sent a masturbating video.

I got angry and put it on my IG.

A follower sent it to Indian Cyber Cell.

They messaged. He immediately apologised to them, they forwarded to me.

I asked them for a video apology. Guy wore a mask for it, but the message is delivered. pic.twitter.com/aMiLWdsyq0

— Aanchal Agrawal (@awwwnchal) December 7, 2021