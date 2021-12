മുംബയ്: 17 വയസ്സുള്ള വീട്ടുജോലിക്കാരിയെ മര്‍ദിക്കുകയും നഗ്നചിത്രങ്ങള്‍ പകര്‍ത്തുകയും ചെയ്ത യുവനടി . സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുംബയ് അന്ധേരി വെസ്റ്റില്‍ താമസിക്കുന്ന 25 വയസ്സുകാരിയാണ് വെര്‍സോവ പോലീസിന്റെ പിടിയിലായത്. വീട്ടുജോലി ചെയ്തു തീർക്കുന്നതിൽ താമസംവരുത്തിയതിനാണ് പ്രതി പെണ്‍കുട്ടിയെ ക്രൂരമായി മര്‍ദിച്ചതെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ചയായിരുന്നു സംഭവം. ജോലി തീര്‍ക്കാന്‍ വൈകിയതോടെ യുവതി പെണ്‍കുട്ടിയെ ക്രൂരമായി ഉപദ്രവിക്കുകയായിരുന്നു.

തുടർന്ന് നിര്‍ബന്ധിച്ച് വസ്ത്രങ്ങള്‍ അഴിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.പെൺകുട്ടിയെ നഗ്നയാക്കിയ ശേഷം ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും പകര്‍ത്തി. ശേഷം പെണ്‍കുട്ടിയെ ചെരിപ്പ് കൊണ്ടും മറ്റും ക്രൂരമായി മര്‍ദിച്ചു. യുവതിയുടെ ആക്രമണത്തില്‍ പെണ്‍കുട്ടിയുടെ തലയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റു. വീട്ടില്‍ തിരിച്ചെത്തിയ പെണ്‍കുട്ടിയുടെ പരിക്ക് കണ്ട് വീട്ടുകാർ കാര്യം തിരക്കിയപ്പോഴാണ് വിവരം പുറത്തറിഞ്ഞത്. തുടര്‍ന്ന് പെണ്‍കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ച വീട്ടുകാർ യുവതിക്കെതിരെ പോലീസിൽ പരാതി നല്‍കി.

യുവതി നേരത്തെയും പലതവണ മര്‍ദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പരാതിയിൽ പറയുന്നു. പെണ്‍കുട്ടിക്ക് പ്രായപൂര്‍ത്തിയായിട്ടില്ലെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് യുവതി വീട്ടുജോലിക്ക് നിര്‍ത്തിയതെന്നും ഏതാനും മാസങ്ങളായി പെണ്‍കുട്ടി ഇവിടെ ജോലിചെയ്തുവരികയാണെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു. പെൺകുട്ടിക്കെതിരായി നടത്തിയ അതിക്രമത്തിന് യുവതിക്കെതിരേ പോക്‌സോ വകുപ്പുകളടക്കം ചുമത്തി കേസെടുത്തതായി പോലീസ് അറിയിച്ചു.

A 25-year- old actress arrested by Versova Police for assaulting a minor house-help for delay in work. As per the victim, the accused beat her up with sandals: Mumbai Police

— ANI (@ANI) December 12, 2021