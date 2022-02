ജനീവ: റഷ്യ-ഉക്രയിൻ വിഷയത്തിൽ, സന്തുലിതമായും സ്വതന്ത്രമായും നിലകൊള്ളാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ നയം സ്വാഗതം ചെയ്ത് റഷ്യ. കിഴക്കൻ യൂറോപ്പിൽ സ്ഥിതി രൂക്ഷമാകുമ്പോൾ പക്ഷം പിടിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയിലെ നിലപാടിനു ശേഷമാണ് റഷ്യയുടെ ഈ അഭിപ്രായം.

റഷ്യൻ എംബസിയാണ് ഈ അഭിപ്രായവുമായി രംഗത്ത് വന്നത്.’സന്തുലിതമായും സ്വതന്ത്രമായും നിലകൊള്ളാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട് ഞങ്ങൾ സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു’ റഷ്യൻ എംബസി തങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റർ ഹാൻഡിലിൽ വ്യക്തമാക്കി. ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയിലെ ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധികളുടെ ട്വീറ്റും റഷ്യൻ എംബസി ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

We welcome #India’s balanced, principled and independent approach 🙏 https://t.co/nnlSLQaVlN

— Russia in India 🇷🇺 (@RusEmbIndia) February 18, 2022