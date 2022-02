ബെംഗളൂരു∙ കർണാടകയിലെ നന്ദി ഹിൽസിൽ പാറക്കെട്ടിലേക്ക് വീണ പത്തൊമ്പതുകാരനായ യുവാവിനെ വ്യോമസേനയും പൊലീസും ചേർന്ന് സാഹസികമായി രക്ഷപ്പെടുത്തി. പാറക്കെട്ടിൽ 300 അടി താഴ്ചയിലേക്ക് വീണ യുവാവിനെ ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് ഹെലികോപ്റ്ററിൽ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്.

വ്യോമസേന യുവാവിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ വിഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം, യുവാവ് എങ്ങനെയാണ് പാറക്കെട്ടിലേക്ക് വീണതെന്ന് വ്യക്തമല്ല. അടുത്തിടെ പാലക്കാട് ചെറാട് കുമ്പാച്ചി മലയിൽ കുടുങ്ങിയ യുവാവിനെ സൈന്യം രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു. മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട പ്രയത്നത്തിനൊടുവിലാണ് അന്ന് യുവാവിനെ സൈന്യം രക്ഷിച്ചത്.

#WATCH Karnataka | Indian Air Force and Chikkaballapur Police rescued a 19-year-old student who fell 300 ft from a steep cliff onto a rocky ledge at Nandi Hills this evening pic.twitter.com/KaMN7zBKAJ

