കീവ്: ഖാർക്കീവ് നഗരമദ്ധ്യത്തിൽ റഷ്യൻ സൈന്യം നടത്തിയ റോക്കറ്റ് ആക്രമണത്തിൽ വൻ നാശം. പത്ത് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായും 35 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായും യുക്രെയ്ൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലത്തിന്റെ ഉപദേഷ്ടാവ് ആന്റൺ ഹെരാഷ്‌ചെങ്കോ പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരാണ് മിസൈൽ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഇപ്പോള്‍, യുക്രൈനിലെ പാര്‍പ്പിട സമുച്ചയങ്ങളെയും ഭരണ കാര്യാലയങ്ങളെയും ഉന്നംവെച്ചാണ് റഷ്യയുടെ ആക്രമണം.

പ്രധാനനഗരങ്ങളായ കീവിനെയും ഖാർക്കീവിനെയും ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് റഷ്യ ഇപ്പോള്‍ ആക്രമണം നടത്തുന്നത്. രാജ്യത്തെ രണ്ടാമത്തെ പ്രധാന നഗരമായ ഖര്‍ക്കീവിലെ ഒരു ഭരണകാര്യാലയം റഷ്യന്‍ മിസൈല്‍ ആക്രമണത്തില്‍ തകരുന്നതിന്റെ വീഡിയോ യുക്രൈന്‍ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ട്വിറ്ററില്‍ പങ്കുവെച്ചു. ഫ്രീഡം സ്‌ക്വയറിൽ ഒരു ക്രൂയിസ് മിസൈൽ പതിച്ചു. 5-7 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തകർ എത്തി. ഇതോടെ സമാനമായ റോക്കറ്റാക്രമണം വീണ്ടും സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു.

Russia is waging war in violation of international humanitarian law. Kills civilians, destroys civilian infrastructure. Russiaʼs main target is large cities that now fired at by its missiles.

📍Kharkiv, Administration building pic.twitter.com/BJgyNnDp1h

— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) March 1, 2022