ലക്‌നൗ: ഉത്തർപ്രദേശിലെ അവസാനഘട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം ആഘോഷമാക്കി ബിജെപി മുന്നേറുകയാണ്. ഏഴാം ഘട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാൻ രണ്ട് ദിവസം മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ, അവസാന ലാപ്പിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി നേരിട്ടെത്തിയാണ് പ്രചാരണ പരിപാടികൾ ആവേശകരമാക്കിയത്. പാർട്ടി അംഗങ്ങളും പ്രതിനിധികളും പുഷ്പങ്ങൾ വാരിയെറിഞ്ഞാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയെ സ്വീകരിച്ചത്.

തൊഴുകയ്യോടെ പ്രധാനമന്ത്രി അവരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. റോഡ്ഷോയ്‌ക്ക് ശേഷം, പ്രധാനമന്ത്രി വിശ്വനാഥ് ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രാർത്ഥനകൾ നടത്തി. ഇവിടെ വെച്ച് ഢമരു കൊട്ടുന്ന വീഡിയോ ഇപ്പോൾ വൈറലായിരിക്കുകയാണ്.

വീഡിയോ കാണാം:

#WATCH | PM Modi tries his hand at ‘damru’ at Kashi Vishwanath Temple in Varanasi, post his roadshow ahead of the last phase of #UttarPradeshElections2022 pic.twitter.com/N7HaEtlETx

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) March 4, 2022