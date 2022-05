ബാഗൽകോട്ട്: കർണാടകയിൽ വനിതാ അഭിഭാഷകയ്ക്ക് നേരെ ക്രൂര മർദ്ദനം. ബാഗൽകോട്ട് ജില്ലയിലാണ് സംഭവം. സിവിൽ തർക്ക കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിവൈരാഗ്യമാണ് മർദ്ദനത്തിന് പിന്നിലെന്ന് പോലീസ് നിഗമനം. അഭിഭാഷകയെ ചവിട്ടുകയും ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിച്ചതോടെ പ്രതിയെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. മെയ് 14 ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 12.30 ഓടെ വിനായക് നഗർ ഏരിയയിലെ സർക്കിൾ റോഡിൽ വച്ചാണ് സംഭവം.

അഭിഭാഷകയായ സംഗീതയെ അയൽവാസിയായ മഹന്തേഷാണ് ആക്രമിച്ചത്. സംഭവത്തിന്റെ വീഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായിരിക്കുകയാണ്. സംഗീതയെ ആവർത്തിച്ച് മർദ്ദിക്കുന്നതും, മുഖത്തടിക്കുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമാണ്. രക്ഷിക്കാനായി യുവതി നിലവിളിച്ചെങ്കിലും ആരും മുന്നോട്ടുവന്നില്ല. അതേസമയം, സംഗീതയും മഹാന്തേഷും തമ്മിൽ സ്വത്ത് തർക്കം നിലനിന്നിരുന്നു. നേരത്തെയും ഇരുവരും തമ്മിൽ വഴക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. നിലവിൽ സംഗീതയും ഭർത്താവും ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്.

Trigger warning: A lawyer was brutally assaulted by a man named Mahantesh in Vinayak nagar, Bagalkot, Karnataka. pic.twitter.com/kZ3OpUeKbi

— Mohammed Zubair (@zoo_bear) May 14, 2022