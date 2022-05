മുംബൈ: ഐപിഎല്ലിൽ ലഖ്‌നൗ സൂപ്പര്‍ ജയന്‍റ്‌സിനെ പ്ലേ ഓഫിലേക്ക് നയിച്ച എവിന്‍ ലെവിസിന്റെ പറക്കും ക്യാച്ച് ഏറ്റെടുത്ത് ആരാധകർ. കൊല്‍ക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സ്- ലഖ്‌നൗ സൂപ്പര്‍ ജയന്‍റ്‌സ് മത്സരം ഫലം നിശ്ചയിച്ചത് അവസാന ഓവറിന്‍റെ അഞ്ചാം പന്തില്‍ കൊല്‍ക്കത്തയുടെ റിങ്കു സിംഗിനെ പുറത്താക്കാന്‍ ബൗണ്ടറിയില്‍ നിന്ന് മുന്നോട്ടോടിയെത്തി എവിന്‍ ലെവിസ് എടുത്ത ഒറ്റക്കൈയന്‍ പറക്കും ക്യാച്ചാണ്.

തോൽവി മുന്നിൽ കണ്ട ലഖ്‌നൗവിന് രണ്ട് റണ്‍സിന്‍റെ ആവേശ ജയം സമ്മാനിച്ചത് ലെവിസിന്റെ പറക്കും ക്യാച്ചാണ്. ഒരവസരത്തിൽ തോല്‍വി ഉറപ്പിച്ചിടത്തുനിന്ന് റിങ്കു സിംഗിന്‍റെയും സുനില്‍ നരെയ്‌ന്‍റെയും വെടിക്കെട്ടില്‍ തിരിച്ചുവന്ന ശേഷം കൊല്‍ക്കത്ത പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങുകയായിരുന്നു. ആവേഷ് ഖാന്റെ 18-ാം ഓവറില്‍ 17 റണ്‍സ് അടിച്ചെടുത്ത് സുനില്‍ നരെയ്‌നും റിങ്കു സിംഗും കൊല്‍ക്കത്തയ്ക്ക് ജയ പ്രതീക്ഷ നല്‍കി.

അവസാന ഓവറിൽ കൊല്‍ക്കത്തയ്ക്ക് ജയിക്കാൻ വേണ്ടത് 21 റൺസ്. മാര്‍ക്കസ് സ്റ്റോയിനിസിന്റെ ഓവറിൽ റിങ്കു സിംഗ് 4, 6, 6, 2 എന്നിങ്ങനെയുമായി തച്ചുതകര്‍ത്ത് തുടങ്ങി. കൊല്‍ക്കത്തയ്ക്ക് ജയിക്കാന്‍ 2 പന്തിൽ 3 റൺസ്. അഞ്ചാം പന്ത് റിങ്കു സിംഗ് ഓഫ്സൈഡിലേക്ക് പായിച്ചു. ഉയർന്ന് പൊങ്ങിയ പന്ത് ലെവിസ് പറന്ന് ഒറ്റകൈയിലൊതുക്കി. റിങ്കു സിംഗ് പുറത്ത്. അവസാന പന്തില്‍ ഉമേഷ് യാദവിനെ ബൗള്‍ഡാക്കി മാര്‍ക്കസ് സ്റ്റോയിനിസ് ലഖ്‌നൗവിന്‍റെ ജയമുറപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

Evin Lewis, just unbelievable. What a one handed catch.#IPL20222 #KKRvsLSG pic.twitter.com/7EJcQVMLvY

— Harish Jangid (@HarishJ56732474) May 18, 2022