ബിഗ് ബോസ് പ്രേക്ഷകരെ ഞെട്ടിച്ച് മത്സരാർത്ഥികളിൽ ഒരാളായ ജാസ്മിൻ എം മൂസ ഷോ വിട്ടിരിക്കുകയാണ്. വാക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത താരത്തിന് പിന്തുണയുമായി നിരവധി പേരാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി രംഗത്ത് വരുന്നത്. ഇന്ന് വരെ കണ്ട ബിഗ് ബോസുകളിലെ ഏറ്റവും മാസ്സ് സീൻ ആയിരുന്നു ജാസ്മിന്റെ വാക്ക് ഔട്ട് എന്ന് ആക്ടിവിസ്റ്റ് ജോമോൾ ജോസഫ് പറയുന്നു. ജാസ്മിൻ സിഗരറ്റ് വലിച്ച് നടന്ന് വരുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ, ദി ഗ്രേറ്റ്‌ ഫാദർ സിനിമയിൽ മമ്മൂട്ടി സിഗരറ്റും കടിച്ചു പിടിച്ചു നടന്നു വരുന്ന സീൻ ഓർമ വന്നുവെന്ന് പറയുകയാണ് ജോമോൾ. കണ്ടു നിൽക്കുന്നവർക്ക് രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാക്കുന്ന മമ്മൂട്ടിയുടെ ആ സീനിന്റെ ആവർത്തനം ആയിരുന്നു ഇന്നലെ ബിഗ്‌ബോസിൽ നടന്നതെന്നാണ് ജോമോൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

ഇത് പോലൊരു ഐറ്റം അനുകരിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഒരാളും മലയാളത്തിലെ എന്നല്ല, ഇന്ത്യയിലെ സകല ബിഗ് ബോസ്സ് എടുത്താലും ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ജോമോൾ പറയുന്നു. തനിക്ക് പറ്റാത്തിടങ്ങളിൽ കടിച്ചു തൂങ്ങി നിൽക്കാതെ, എങ്ങനെ അഭിമാനത്തോടെ ഇറങ്ങിവരാം എന്ന് ജാസ്മിൻ കാണിച്ചു തന്നുവെന്ന് ജോമോൾ ഫേസ്‌ബുക്കിൽ കുറിച്ച പോസ്റ്റിൽ പറയുന്നു.

ജോമോൾ ജോസഫിന്റെ ഫേസ്‌ബുക്ക് പോസ്റ്റ്:

ദി ഗ്രേറ്റ്‌ ഫാദർ സിനിമയിൽ മമ്മൂട്ടി സിഗരറ്റും കടിച്ചു പിടിച്ചു നടന്നു വരുന്ന ഒരു സീൻ ഉണ്ട്. കണ്ടു നിൽക്കുന്നവർക്ക് രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാക്കുന്ന സീൻ, ഏറെക്കുറെ ആ സീനിന്റെ ആവർത്തനം ആയിരുന്നു ഇന്നലെ ബിഗ്‌ബോസിൽ നടന്നത്. ബിഗ്‌ബോസിന്റെ നേരെ നിന്നുകൊണ്ട് ബിഗ്‌ബോസ് ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകളെ, ചെയ്യാൻ പോകുന്ന തെറ്റുകളെ എണ്ണിയെണ്ണി പറഞ്ഞ്, ബാഗും പാക്ക് ചെയ്ത്, മറ്റ് മത്സരാർത്ഥികളോട് മുഖത്ത് നോക്കി, “നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും സെൽഫ് റെസ്‌പെക്ട് ഉണ്ട്, പക്ഷെ എനിക്കതൽപ്പം കൂടുതലാണ്, അതിന് 75 ലക്ഷത്തേക്കാളും ഒരു കോടിയേക്കാളും വിലയുണ്ട്, so ഞാൻ പോകുന്നു” എന്നും പറഞ്ഞ് പുറത്തു വന്ന് രണ്ട് ചെടിച്ചട്ടിയും തല്ലി പൊട്ടിച്ച് പൊട്ടിച്ചു, സ്‌മോക്കിങ് റൂമിൽ പോയി സിഗരറ്റും എടുത്ത് കത്തിച്ചു വലിച്ചുകൊണ്ട് പബ്ലിക് ഏരിയയിലൂടെ “this was my dream ” എന്ന് പറഞ്ഞ് സിനിമാ സ്റ്റൈലിൽ നടന്നു വരുന്ന ജാസ്മിൻ..

ആ സ്വാഗ്, ആ സ്റ്റൈൽ, ആ ആറ്റിട്യൂഡ്.. ഇന്ന് വരെ കണ്ട ബിഗ്ഗ്‌ബോസ്സുകളിലെ ഏറ്റവും മാസ്സ് സീൻ. സിനിമകളിൽ പോലും ഒരു വാക്കൗട്ട് സീൻ ഇത്രയും മാസ്സിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് തോന്നുന്നില്ല.. ഇത് പോലൊരു ഐറ്റം അനുകരിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഒരാളും മലയാളത്തിലെ എന്നല്ല ഇന്ത്യയിലെ സകല ബിഗ് ബോസ്സ് എടുത്താലും ഉണ്ടാകില്ല. ഇനിയൊട്ട് ഉണ്ടാകുകയുമില്ല.. വിനയ് പറഞ്ഞ പോലെ “ഒറ്റക്കാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ധൈര്യം ഉണ്ടല്ലോ ആ ധൈര്യം അതിന്റെ മാക്സിമത്തിൽ ജാസ്മിൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, തോറ്റാലും ജയിച്ചാലും ആരെയും ബോധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവൾ നിൽക്കില്ല” അഖിലും സൂരജും പറഞ്ഞപോലെ ” നെഞ്ചും വിരിച്ച് സിഗരറ്റും വലിച്ചുള്ള പോക്കുണ്ടല്ലോ, ഓഹ്ഹ് മാസ്സ്. അവൾക്കേ അതിന് കഴിയൂ”

ബിഗ്‌ബോസ് ചരിത്രത്തിൽ ഇത്രയും ചങ്കുറപ്പുള്ള വേറൊരാളെ നിങ്ങൾക്ക് കാട്ടി തരാൻ ആവില്ല…. മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വാക്ഔട്ട്‌ ആഘോഷമാക്കി കളഞ്ഞു 🔥🔥

തനിക്ക് പറ്റാത്തിടങ്ങളിൽ കടിച്ചു തൂങ്ങി നിൽക്കാതെ, എങ്ങനെ അഭിമാനത്തോടെ ഇറങ്ങിവരാം എന്ന് ജാസ്മിൻ കാണിച്ചു തന്നു. എന്നെങ്കിലും നിന്നെ കാണാനായി ഞാൻ എത്തും ജാസ്മിൻ. ഒന്നിനും വേണ്ടിയല്ല, നിന്നെയൊന്നു ഹഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം.. റെസ്‌പെക്ട്, ലവ്