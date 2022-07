മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തുനിന്ന് ഉദ്ധവ് താക്കറേ രാജിവെച്ചതും ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെയുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞയുമായിരുന്നു ഇന്നലെ രാജ്യത്ത് ചർച്ചയായത്. സംഭവത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി മോദി വിരുദ്ധ പ്രസ്താവനകൾ സ്ഥിരം നടത്തുന്ന പ്രകാശ് രാജ് രംഗത്തെത്തി. ജനങ്ങളെന്നും ഉദ്ധവിനൊപ്പമുണ്ടാവുമെന്ന് അദ്ദേഹം ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു.

മഹത്തായ കാര്യമാണ് നിങ്ങള്‍ ചെയ്തത്. നിങ്ങള്‍ മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്കുവേണ്ടി ചെയ്തതെന്തെന്ന് മനസിലാക്കി ജനങ്ങള്‍ നിങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം നില്‍ക്കുമെന്ന് എനിക്കുറപ്പാണ്. ചാണക്യന്മാര്‍ ഇന്ന് ലഡു കഴിച്ചേക്കാമെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധി എന്നും നിലനില്‍ക്കും. പ്രകാശ് രാജ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

You did great dear sir @OfficeofUT … and I’m sure people of Maharashtra will stand by you for the way you handled the state.. the Chanakya s may eat laddoos today.. but your genuinity will linger longer .. more power to you.. #justasking

— Prakash Raj (@prakashraaj) June 29, 2022