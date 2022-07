ഹൈദരാബാദ്: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെയും ബി.ജെ.പിയെയും ലക്ഷ്യമിട്ട് വീണ്ടും ‘മണി ഹയ്സ്റ്റ്’ പോസ്റ്റര്‍. ബി.ജെ.പിയുടെ ദേശീയ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് യോഗം ഹൈദരാബാദില്‍ നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് വിവിധയിടങ്ങളില്‍ പരിഹാസ പോസ്റ്ററുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. ഹൈദരാബാദിലെ എൽ.ബി നഗർ സർക്കിളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട പോസ്റ്ററിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയെ ‘മോഷ്ടാവ്’ എന്ന് അധിക്ഷേപിക്കുന്നുണ്ട്.

സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകളെ ബി.ജെ.പി അട്ടിമറിക്കുകയാണെന്ന് പോസ്റ്ററില്‍ ആരോപിക്കുന്നു. ഭരണകക്ഷികളുടെ എംഎല്‍എമാരെ സ്വാധീനിച്ച് ബി.ജെ.പി ഭരണം അട്ടിമറിച്ച സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പട്ടികയും നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ‘ഞങ്ങള്‍ ബാങ്കുകള്‍ മാത്രമാണ് കൊള്ളയടിക്കുന്നത്, നിങ്ങള്‍ രാജ്യത്തെ തന്നെ കൊള്ളയടിക്കുകയാണെ’ന്ന് ബൈ ബൈ മോദി എന്ന ഹാഷ്ടാഗോടെയുള്ള പോസ്റ്ററില്‍ വിമര്‍ശിക്കുന്നുണ്ട്.

