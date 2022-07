ടെഹ്‌റാൻ: പൊതുസ്ഥലത്ത് ഹിജാബ് ധരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ച് ഇറാനിയൻ സ്ത്രീകൾ. ഹിജാബ് അഴിച്ചുവെച്ച്, രാജ്യത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റിനെതിരെ സ്ത്രീകൾ വ്യാപകമായ പ്രതിഷേധം നടത്തുന്നതിന്റെ വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. പൊതുസ്ഥലത്ത് ഹിജാബ് ധരിക്കണമെന്ന ഇസ്ലാമിക നിയമങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് സ്ത്രീകൾ ഹിജാബ് നീക്കം ചെയ്യുന്ന ചിത്രങ്ങളും വിഡിയോയും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്.

അതേസമയം, ഹിജാബ് നിയമത്തിനെതിരായ നിലവിലെ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രസിഡന്റ് ഇബ്രാഹിം റെയ്‌സി രംഗത്ത് വന്നു. ‘ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിലെ ധാർമ്മിക മുല്യങ്ങൾക്കെതിരായ സംഘടിത പ്രവർത്തനം’ എന്നാണ് രാജ്യത്തെ തീവ്ര യാഥാസ്ഥിതിക മതവിഭാഗത്തിന്റെ പിന്തുണയുള്ള പ്രസിഡന്റ്, ഇബ്രാഹിം റെയ്‌സി പ്രതിഷേധങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. സ്ത്രീകൾ ഹിജാബ് ധരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങളെ പിന്തുണച്ചു കൊണ്ട് ഗവൺമെന്റ് ജൂലൈ 12 ന് ‘ഹിജാബ് ആന്റ് ചാസ്റ്റിറ്റി ഡേ’ ആയി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

എന്നാൽ, ഇറാനിയൻ റൈറ്റ്സ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ചൊവ്വാഴ്ച പരസ്യമായി മൂടുപടം നീക്കാനും ഇസ്ലാമിക വസ്ത്രധാരണ രീതി ലംഘിക്കാനും സ്ത്രീകളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇറാനിയൻ സ്ത്രീകൾ ശിരോവസ്ത്രം നീക്കി പ്രതിഷേധിക്കുമ്പോൾ പുരുഷന്മാർ ഇവർക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ഹിജാബ് നിർബന്ധമാക്കിയതിന് എതിരെ പോരാടുന്ന, ഇറാനിയൻ-അമേരിക്കൻ പത്രപ്രവർത്തകയും വനിതാ അവകാശ പ്രവർത്തകയുമായ മസിഹ് അലിനെജാദ് ഈ നീക്കത്തെ പിന്തുണച്ചു.

Tomorrow Iranian women will shake the clerical regime by removing their hijab and taking to the streets across Iran to say #No2Hijab. This is called Women Revolution.

In iran #WalkingUnveiled is a crime.

Iranian men will also join us.#حجاب_بی_حجاب pic.twitter.com/pu3uUA1teM

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) July 12, 2022