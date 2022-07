ന്യൂഡൽഹി: 2022 കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ടീമുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. താരങ്ങളുമായി അദ്ദേഹം വീഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെ സംസാരിച്ചു. അവിനാശ് സാബ്‌ലെ, ട്രീസാ ജോളി, ഷര്‍മിള, ഡേവിഡ് ബെക്കാം, സലീമ തെത്തേ തുടങ്ങിയ താരങ്ങള്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി ഗെയിംസിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. ഇന്ത്യന്‍ സംഘത്തിന് വിജയാശംസകള്‍ നേര്‍ന്ന പ്രധാനമന്ത്രി എല്ലാ പിന്തുണയും അറിയിച്ചു.

‘അടുത്ത 10 ദിവസങ്ങളിൽ നിരവധി ഇന്ത്യൻ അത്‌ലറ്റുകൾ തിളങ്ങുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. ഇന്നത്തെ നിരവധി അത്‌ലറ്റുകൾ ഇതിനകം മറ്റ് അന്താരാഷ്ട്ര കായിക ഇനങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, കന്നി സാഹസികതയ്ക്ക് പോകുന്നവർക്ക് ഞാൻ ആശംസകൾ നേരുന്നു. ആദ്യമായി കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോകുന്ന 65 അത്‌ലറ്റുകൾ കായിക ലോകത്ത് ശാശ്വതമായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്’, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Wishing our dynamic contingent the very best for @birminghamcg22. https://t.co/YkIAkPFrEN

— Narendra Modi (@narendramodi) July 20, 2022