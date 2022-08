ധർമശാല: റഷ്യയും ഉക്രെയ്നും തമ്മിലുള്ള തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം നടക്കുന്നതിനിടെ

ഒരു റഷ്യൻ പൗരൻ തന്റെ ഉക്രേനിയൻ കാമുകിയെ ഹിന്ദു ആചാരപ്രകാരം അടുത്തിടെ വിവാഹം കഴിച്ചു. റഷ്യൻ പൗരനായ സെർജി നോവിക്കോവും ഉക്രെയ്ൻ സ്വദേശിനിയായ എലോന ബ്രമോക്കയും ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ ധർമശാലയിൽ വച്ചാണ് വിവാഹിതരായത്.

ഹിമാചലിലെ തദ്ദേശവാസികൾ ഇരുവരുടെയും വിവാഹം നടത്തുകയും എലോനയുടെ കന്യാദാനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ചടങ്ങുകളും നടത്തുകയും ചെയ്തു. രണ്ട് വർഷത്തിലേറെയായി ഇരുവരും പ്രണയത്തിലാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. വിവാഹത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.

വിവാഹത്തിൽ ഇരുവരും ഏഴ് പ്രതിജ്ഞകൾ എടുക്കുകയും അഗ്നിക്ക് ചുറ്റും ഏഴ് പ്രദക്ഷിണം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം. ഒരു വിവർത്തകൻ ആചാരങ്ങളുടെയും സ്തുതികളുടെയും അർത്ഥം ഇരുവർക്കും വിവരിച്ച് നൽകുന്നുണ്ട്. 2021 മുതൽ ഇരുവരും ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ ധരംകോട്ട് ഗ്രാമത്തിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്.

#WATCH | Himachal Pradesh: Sergei Novikov, a Russian national tied the knot with his Ukrainian girlfriend Elona Bramoka in a traditional Hindu ceremony in Dharamshala on August 2. pic.twitter.com/0akwm2ggWr

— ANI (@ANI) August 5, 2022