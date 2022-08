ബംഗളൂരു: കൊത്താൻ പത്തി വിടർത്തിയ പാമ്പിൽ നിന്ന് മകനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന അമ്മയുടെ വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാകുന്നു. കർണാടകയിലെ മാണ്ഡ്യ മേഖലയിലെ ഒരു വീട്ടിലെ സി.സി.ടി.വിയിലാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പതിഞ്ഞത്. പാമ്പിനെ ചവിട്ടിയ മകനെ, തക്ക സമയത്താണ് അമ്മ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നത്.

വീടിന് മുൻപിലൂടെ ഇഴയുന്ന പാമ്പിനെ കുറിച്ച് അറിയാതെ, വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്ന അമ്മയും മകനുമാണ് വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളിൽ ഉള്ളത്. പാമ്പ് വീടിന് പുറത്തുള്ള പടിയോട് വളരെ അടുത്തായതിനാൽ, കുട്ടിയ്ക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. കുട്ടി യാദൃശ്ചികമായി പുറത്തേക്കിറങ്ങുമ്പോൾ പാമ്പിന്റെ മുകളിൽ ചവിട്ടുന്നു. ഉടൻ തന്നെ പാമ്പ് പത്തി വിടർത്തി കൊത്താൻ ആയുന്നു.

പേടിച്ചരണ്ട കുട്ടി പാമ്പിന്റെ മുകളിലൂടെ ചാടി വീട്ടിലേക്ക് കയറാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. എന്നാൽ, പെട്ടെന്ന് അമ്മ പുറത്തേക്ക് ചാടിയിറങ്ങി, മകനെ തോളിൽ കയറ്റി എതിർവശത്തേക്ക് സുരക്ഷിതമായി നീങ്ങുന്നു. തുടർന്ന്, പാമ്പ് ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്നു. യുവതിയുടെ ദ്രുത പ്രതികരണങ്ങൾ കണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോക്താക്കൾ അമ്പരന്നു. നിരവധിപ്പേരാണ് അമ്മയുടെ ധൈര്യത്തെ പുകഴ്ത്തി രംഗത്ത് വന്നത്.

