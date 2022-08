വർഷങ്ങളായി, ക്രിക്കറ്റ് ആണ് ഇന്ത്യൻ കായികരംഗത്ത് ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും, കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി മറ്റ് കായിക ഇനങ്ങളും ശ്രദ്ധ നേടുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് അർഹമായ ആദരവും ക്രെഡിറ്റും ലഭിച്ച് തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. ഒളിമ്പിക്‌സ് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ടൂർണമെന്റുകളിൽ ഇന്ത്യൻ അത്‌ലറ്റുകളും കായികതാരങ്ങളും നമുക്ക് അഭിമാനം ആയിട്ടുണ്ട്. ബാഡ്മിന്റൺ, ഹോക്കി തുടങ്ങിയ കായിക വിനോദങ്ങൾക്കൊപ്പം ഗുസ്തി, ഭാരോദ്വഹനം, ജാവലിൻ ത്രോ എന്നിവയ്ക്കും അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അക്കൂട്ടത്തിൽ ചെസും ഉണ്ട്.

ചെസ് ആണോ ക്രിക്കറ്റ് ആണോ ആളുകൾക്കിടയിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നതെന്ന ചോദ്യം പലപ്പോഴായി ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ ക്രിക്കറ്റ് ആണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ട്വിറ്ററിൽ ഒരു യുദ്ധം തന്നെ നടന്നു. അഭി & നിയു എന്ന വ്ലോഗറിന്റെ ‘ചെസ് പുതിയ ക്രിക്കറ്റ് ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കൂ’ എന്ന ട്വീറ്റ് ആയിരുന്നു ഈ ട്വിറ്റർ പോരിന് കാരണം. ചെസ് പുതിയ ക്രിക്കറ്റ് അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് രംഗത്തെത്തിയത് ലോക ചെസ് ചാമ്പ്യൻ മാഗ്നസ് കാൾസൺ ആയിരുന്നു. അതിനദ്ദേഹം നാല് കാരണങ്ങളാണ് മുന്നോട്ട് വെയ്ക്കുന്നത്.

ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നത് മനുഷ്യരുമൊത്തുള്ള മൈതാനത്താണ്, ചെസ് കളിക്കുന്നത് മരക്കഷ്ണങ്ങളുള്ള ഒരു ബോർഡിലാണ്.

ക്രിക്കറ്റിന് ബാറ്റും പന്തും ഉണ്ട്, ചെസിന് സാധാരണയായി അതില്ല.

ഒരു ക്രിക്കറ്റ് മത്സരത്തിന് 22 കളിക്കാർ ആവശ്യമാണ്, അതേസമയം ചെസിന് വെറും രണ്ട് പേർ മാത്രം മതി.

എനിക്ക് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ കഴിയില്ല.

ഇതായിരുന്നു മാഗ്നസ് കാൾസൺ മുന്നോട്ട് വെച്ച നാല് കാരണങ്ങൾ. ഇതിൽ താൻ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാത്തതിനാൽ ചെസ് പുതിയ ക്രിക്കറ്റ് അല്ലെന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടിയാണ് വൈറലായത്. ചെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനാണ് എന്ന മനോഭാവമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്. എനിക്ക് പറ്റിയ എതിരാളി ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് ചെസ് മടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ ആളായിരുന്നു മാഗ്നസ്. എന്നാൽ, മാഗ്നസിന്റെ ആ മനോഭാവം മാറ്റിയെടുത്തത് ഒരു ഇന്ത്യൻ ബാലനാണ്.

