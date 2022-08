തിരുവനന്തപുരം: കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സര്‍ക്കാരുകള്‍ക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി സുപ്രീം കോടതി റിട്ട. ജസ്റ്റിസ് ഇന്ദു മല്‍ഹോത്ര രംഗത്ത്. ഹിന്ദു ക്ഷേത്രങ്ങള്‍ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സര്‍ക്കാരുകള്‍ കയ്യടക്കിയെന്നും വരുമാനം കണ്ടാണ് ഹിന്ദു ക്ഷേത്രങ്ങള്‍ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സര്‍ക്കാരുകള്‍ ഏറ്റെടുക്കുന്നതെന്നും ഇന്ദു മല്‍ഹോത്ര പറഞ്ഞു.

This lady who is blurting out propagandas from sanghi whatsapp forwards is Indu Malhotra, retd SC judge.

You can imagine how unbiased she would have been if she were handling any case related to BJP or the Communists. pic.twitter.com/r0bZPuwA6a

— Arjun Ramakrishnan ☭ (@aju000) August 28, 2022