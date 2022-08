കോയമ്പത്തൂർ: സ്വിഗ്ഗിയിൽ ഐസ്ക്രീവും ചിപ്സും ഓർഡർ ചെയ്‌ത യുവാവിന് കിട്ടിയത് കോണ്ടം. കോയമ്പത്തൂർ സ്വദേശിയായ അമനാണ് സ്വിഗ്ഗി വഴി തനിക്ക് കോണ്ടം കിട്ടിയ കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. സ്വിഗ്ഗിയിൽ മക്കൾക്ക് ഐസ്ക്രീമും ചിപ്സും ഓർഡർ ചെയ്ത അമൻ കിട്ടിയ പാക്കറ്റ് പൊളിച്ചപ്പോൾ കണ്ടത് കോണ്ടം ആണ്. ശനിയാഴ്ച രാത്രിയാണു സംഭവം.

ഓർഡർ നൽകിയ ആർഎസ്പുരത്തെ സ്റ്റോറിലേക്ക് ഫോൺ ചെയ്ത് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അവർ തെറ്റു സമ്മതിച്ച് മാപ്പു ചോദിക്കുകയും പണം തിരികെ നൽകാമെന്ന് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. വിതരണ ഏജൻസിയും മാപ്പു ചോദിച്ചു. ഇക്കാര്യം യുവാവ് ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു. നിരവധി പേർ ഇതിനോട് പ്രതികരിച്ചു.

