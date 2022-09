സെഹോർ (മധ്യപ്രദേശ്): മധ്യപ്രദേശിലെ സെഹോർ ജില്ലയിലെ ചയാനി ധബ്ല ഗ്രാമത്തിൽ ആംബുലൻസ് ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് യുവാവിന്റെ മൃതദേഹം ബൈക്കിൽ കിടത്തി കൊണ്ടുപോയി സുഹൃത്തുക്കൾ. സംഭവത്തിന്റെ വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായിരുന്നു. വൈറലായ വീഡിയോയിൽ ഒരാൾ ബൈക്ക് ഓടിക്കുന്നതും പിന്നിൽ മറ്റൊരാൾ മൃതദേഹം മടിയിൽ പിടിച്ച് ഇരിക്കുന്നതും കാണാം.

സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം പുഴയിൽ കുളിക്കാൻ പോയ യുവാവ് മുങ്ങിമരിക്കുകയായിരുന്നു. സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം പാർവതി നദിയിൽ കുളിക്കാനിറങ്ങിയ ഹസിം ഖാൻ എന്ന യുവാവ് ആണ് മുങ്ങിമരിച്ചത്. വിവരമറിഞ്ഞ് പോലീസും എസ്ഡിആർഎഫ് സംഘവും സ്ഥലത്തെത്തി മൃതദേഹത്തിനായി തിരച്ചിൽ നടത്തി. മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾക്ക് കൈമാറിയെങ്കിലും മൃതദേഹം കൊണ്ടുപോകാൻ അവർ ആംബുലൻസിനായി കുറെ ശ്രമിച്ചു. പലതവണ ശ്രമിച്ചിട്ടും ആംബുലൻസ് കിട്ടാതായപ്പോൾ യുവാവിന്റെ മൃതദേഹം സുഹൃത്തുകൾ ബൈക്കിന് നാടുവിൽ കിടത്തിയാണ് കൊണ്ട് പോയത്.

#MadhyaPradesh: Kin forced to carry a youth’s body on a bike after they failed to get an #Ambulance in Chayani village of #Sehore district. pic.twitter.com/5qfImtwJes

