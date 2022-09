ഡയമണ്ട് ലീഗ് പരമ്പരയിൽ ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനമായ നീരജ് ചോപ്രയ്ക്ക് സ്വർണം. ഒളിമ്പിക് ചാമ്പ്യനായ 24-കാരൻ ടോക്കിയോയിലെ പോഡിയത്തിൽ ഇത്തവണ എറിഞ്ഞ് വീഴ്ത്തിയത് ചരിത്രമാണ്. 88.44 മീറ്റർ ദൂരത്തിലാണ് നീരജിന്റെ ജാവലിൻ വന്ന് പതിച്ചത്. ഇത്രയും മീറ്റർ ദൂരത്തിൽ ജാവലിൻ എറിയുന്ന, ഡയമണ്ട് ലീഗില്‍ സ്വര്‍ണം നേടുന്ന ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യക്കാരനായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് നീരജ്.

ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ ജാക്കൂബ് വാഡ്‌ലെജ്, ജർമ്മനിയുടെ ജൂലിയൻ വെബ്ബർ എന്നിവരെ പിന്നിലാക്കിയാണ് നീരജ് ഫിനിഷ് ചെയ്തത്. 84.15 മീറ്റർ എറിഞ്ഞ് ആദ്യ ശ്രമത്തിൽ തന്നെ വഡ്‌ലെജ് ലീഡ് നേടിയപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ താരം തുടങ്ങിയത് ഫോളോടെയായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, രണ്ടാം ശ്രമത്തിൽ നീരജ് വഡ്‌ലെജിനെ മറികടന്ന് 88.44 മീറ്റർ ദൂരത്തിൽ ജാവലിൻ എറിഞ്ഞിട്ടു. മത്സരം അവസാനിക്കുന്നത് വരെ അതിനെ മറികടക്കാൻ ആർക്കും സാധിച്ചില്ല. ഈ സീസണില്‍ നീരജ് തുടര്‍ച്ചയായ ആറാംതവണയാണ് 88 മീറ്ററിലധികം ദൂരം കണ്ടെത്തുന്നത്.

മൂന്നാം ശ്രമത്തിൽ 88.00 മീറ്ററും നാലാം ശ്രമത്തിൽ 86.11 മീറ്ററും അഞ്ചാം ശ്രമത്തിൽ 87.00 മീറ്ററും അവസാന ശ്രമത്തിൽ 83.60 മീറ്ററും ആണ് നീരജ് ജാവലിൻ എറിഞ്ഞത്. 86.94 മീറ്റർ എന്ന മികച്ച ശ്രമത്തോടെ വാദ്‌ലെജ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തി. ഇത്തവണ ഡയമണ്ട് ലീഗ് ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യക്കാരിൽ നിന്നുള്ള മറ്റൊരു പ്രബലമായ ഷോയിൽ നീരജിന്റെ 3 ത്രോകൾ ഫീൽഡിലെ ബാക്കിയുള്ളവരേക്കാൾ മികച്ചതായിരുന്നു.

Golds,Silvers done, he gifts a 24-carat Diamond 💎 this time to the nation 🇮🇳🤩

Ladies & Gentlemen, salute the great #NeerajChopra for winning #DiamondLeague finals at #ZurichDL with 88.44m throw.

FIRST INDIAN🇮🇳 AGAIN🫵🏻#indianathletics 🔝

X-*88.44*💎-86.11-87.00-6T😀 pic.twitter.com/k96w2H3An3

