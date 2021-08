ന്യൂഡൽഹി : ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സിൽ തന്റെ ജാവലിൻ പാകിസ്ഥാൻ താരം എടുത്ത് മാറ്റിയിരുന്നതായി ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനതാരമായ നീരജ് ചോപ്ര. ഒരു ദേശീയ മാദ്ധ്യമത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് നീരജ് ചോപ്ര ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.

‘ഫൈനൽ മത്സരത്തിലെ ആദ്യ ശ്രമത്തിന് തൊട്ടു മുമ്പ് എന്റെ ജാവലിൻ കാണാതെ പോയിരുന്നു. അവിടെയെല്ലാം അന്വേഷിച്ചിട്ടും എനിക്ക് അത് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പെട്ടെന്നാണ് പാകിസ്ഥാൻ താരം അർഷദ് നദീമിന്റെ കൈയിൽ എന്റെ ജാവലിൻ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടത്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, ഭായ് ഈ ജാവലിൻ തരൂ, അത് എന്റെതാണ്, എനിക്ക് അത് എറിയണം അദ്ദേഹം അത് എനിക്ക് തിരികെ തന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ ആദ്യ ശ്രമം തിടുക്കത്തിൽ എടുത്തത്’- നീരജ് പറഞ്ഞു.

