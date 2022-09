ന്യൂഡൽഹി: ബീഫ് കഴിക്കുമെന്ന രൺബീർ കപൂറിന്റെ പഴയ പരാമർശത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങളുമായി ബജ്‌റംഗ്ദൾ പ്രവർത്തകർ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ബീഫ് കഴിക്കുന്ന രൺബീർ കപൂറിനേയും ആലിയ ഭട്ടിനേയും മധ്യപ്രദേശിലെ ഉജ്ജയിനിൽ മഹാകാളി ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു പ്രവർത്തകരുടെ പ്രതിഷേധം. രൺബീറിന്റെ ബ്രഹ്മാസ്ത്ര ബഹിഷ്‌കരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നിരവധി പേരാണ് പഴയ വീഡിയോ വൈറലാക്കിയത്. സമാന അഭിപ്രായം നടത്തിയ സംവിധായകൻ വിവേക് അഗ്നിഹോത്രിക്കും ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തുമോ എന്നാണ് ഇപ്പോഴുയരുന്ന ചോദ്യം.

ബ്രഹ്മാസ്ത്രയെ വിമർശിച്ച ‘ദി കശ്മീർ ഫയൽസ്’ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകനാണ് വിവേക് ​​അഗ്നിഹോത്രി. താൻ ബീഫ് കഴിക്കുമെന്ന് വിവേക് പറയുന്നതിന്റെ പഴയ വീഡിയോ ആണ് ട്വിറ്ററിൽ ഇപ്പോൾ വൈറലാകുന്നത്. ‘ഇത് എന്റെ ജീവിതമാണ്. ഞാൻ ബീഫ് കഴിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോഴും കഴിക്കുന്നു. നിർത്തിയിട്ടില്ല’, എന്നാണ് വീഡിയോയിൽ വിവേക് അഗ്നിഹോത്രി പറയുന്നത്. രൺബീറിന്റെ ആരാധകരാണ് ഈ വീഡിയോ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്.

They will never show you this video of @/vivekagnihotri who is a #beef eater too, and that’s his personal choice.

But it won’t fit their narrative and agenda, But You guys stay away from those guys and keep booking tickets and enjoy #Brahmastra in theatres pic.twitter.com/5SCZG9IHYa

— 𝘽𝙍𝘼𝙃𝙈𝘼𝙎𝙏𝙍𝘼 𝘿𝘼𝙔 🔥 | R 0 NIT 彡 (@imvengeance24) September 7, 2022