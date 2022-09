ടെഹ്‌റാൻ: ഹിജാബ് ധരിക്കാത്തതിന് സദാചാര പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത 22 കാരിയായ മഹ്‌സ അമിനിയുടെ മരണത്തെ തുടർന്ന് ഇറാനിൽ വൻ പ്രതിഷേധമാണ് നടക്കുന്നത്. ശിരോവസ്ത്രം കത്തിക്കുകയും സർക്കാർ വിരുദ്ധ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുകയും മുടി വെട്ടുകയും ചെയ്യുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ഇറാനിയൻ സ്ത്രീകളെയാണ് രാജ്യത്ത് കാണാനാകുന്നത്. പ്രതിഷേധങ്ങൾ 40 തിലധികം ആളുകളുടെ ജീവനെടുത്തു.

പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടയിൽ, മുൻ ഈജിപ്ഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് ഗമാൽ അബ്ദുൽ നാസറിന്റെ പഴയ വീഡിയോ വൈറലാകുന്നു. ഈജിപ്തിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഹിജാബ് നിർബന്ധമാക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ പരിഹസിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം. വിപ്ലവ നേതാവ് 1953-ൽ മുസ്ലീം ബ്രദർഹുഡിന്റെ തലവനായ ഹസൻ അൽ-ഹുദൈബിയുമായി നടത്തിയ ആശയവിനിമയം വിവരിക്കുന്നതിന്റെ വീഡിയോയ്ക്ക് വൻ സ്വീകാര്യതയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ സീമസ് മലെകാഫ്‌സാലി ആണ് വീഡിയോ ട്വിറ്ററിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

‘മുസ്‌ലിം ബ്രദർഹുഡുമായി വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ ശരിക്കും ആഗ്രഹിച്ചു. ശരിയായ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ അവർ തയ്യാറായിരുന്നെങ്കിൽ. ഞാൻ മുസ്ലീം ബ്രദർഹുഡിന്റെ തലവനെ കാണുകയും അദ്ദേഹം എന്നോടൊപ്പം ഇരുന്ന് എന്റെ അഭ്യർത്ഥനകൾ കേൾക്കുകയും ചെയ്തു. ഈജിപ്തിൽ ഹിജാബ് ധരിക്കുന്നത് നിർബന്ധമാക്കണമെന്നും തെരുവിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ സ്ത്രീകളും തർഹ (സ്കാർഫ്) ധരിക്കണമെന്നുമാണ് അദ്ദേഹം എന്നോട് ആദ്യം പറഞ്ഞത്.

Also Read:തിരുപ്പതി തിരുമല ക്ഷേത്രത്തിന്റെ സ്വത്ത് വിവരങ്ങള്‍ ആദ്യമായി പുറത്ത് വിട്ട് ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റ്

അവൻ അത് ധരിക്കട്ടെ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു, സ്വന്തം വീട്ടിലെ ഓരോ വ്യക്തിയും നിയമങ്ങൾ സ്വയം തീരുമാനിക്കുന്നു എന്നതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. ഹിജാബ് നിർബന്ധമാക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ ഞാൻ അപലപിക്കുന്നു. നേതാവ് എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങളാണ് ഉത്തരവാദി എന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു. സാറിന് ഒരു മകളുണ്ട്… അവൾ തർഹ ധരിച്ചിട്ടില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ അവളെ തർഹ ധരിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്തത്? ‘, അദ്ദേഹം പറയുന്നതായി വീഡിയോയിൽ കേൾക്കാം.

അതേസമയം, മഹ്‌സ അമിനി കസ്റ്റഡിയിൽ മരിച്ചെന്ന വാർത്ത ഇറാൻ പോലീസ് നിഷേധിച്ചു. ഹൃദയാഘാതം മൂലമാണ് അമിനി മരിച്ചതെന്നും മോശമായി പെരുമാറിയില്ലെന്നും സേനയെ ഉദ്ധരിച്ച് അസോസിയേറ്റഡ് പ്രസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. എന്നാൽ, പോലീസിന്റെ പ്രതികരണത്തിൽ യുവതിയുടെ കുടുംബം സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചു. വൻ പ്രക്ഷോഭത്തെത്തുടർന്ന്, നിരവധി ഇറാനികൾ ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ പതനത്തിന് ശ്രമിച്ചു. അമിനിയുടെ മരണത്തെ അപലപിച്ച് പല രാജ്യങ്ങളും മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്.

Always like going back to what Nasser said a long time ago about the idea of mandatory hijab. pic.twitter.com/TQ5DMzAWxv

— Séamus Malekafzali (@Seamus_Malek) September 22, 2022