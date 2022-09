ലിയനാഡോ ഡാവിഞ്ചിയുടെ ലോകപ്രശസ്തമായ ഛായാ ചിത്രമാണ് മോണാലിസ. ഫ്രാൻസസ്‌കോ ദൽ ജിയോകോൺഡോ എന്ന ഫ്ളൊറൻസുകാരന്റെ ഭാര്യയായിരുന്ന മോണാലിസയെ മാതൃകയാക്കി 1503 നും 1506നും ഇടയ്ക്കാണ് ലിയനാഡോ ഡാവിഞ്ചി ഇത് വരച്ചത്. .പാരീസിലെ ലൂവ്രേയിൽ ഈ ചിത്രം ഇപ്പോഴും പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴിതാ മോണാലിസയെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന കുറച്ച് ചിത്രങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാവുകയാണ്.

സൈന്യത്തെ അപമാനിച്ചു: ഏക്താ കപൂറിനും അമ്മ ശോഭയ്ക്കും എതിരെ ബീഹാർ കോടതി അറസ്റ്റ് വാറണ്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചു

മോണാലിസ ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും വസ്ത്രധാരണമെന്നും രൂപമെന്നും വ്യക്തമാക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ് വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നത്. പൂജ സാങ്വാൻ എന്ന ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പങ്കുവെച്ചിട്ടുള്ള ചിത്രം വളരെ പെട്ടെന്നാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചർച്ചയായത്.

സാരിയും വലിയ ചുവന്ന ബിന്ദിയും ധരിച്ച് ബിഹാറിൽ നിന്നുള്ള ലിസാ ദേവി, രാജസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള മഹാറാണി ലിസ, കൊൽക്കത്തയിൽ നിന്നുള്ള ഷോനാലിസ, കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ലിസ മോൾ എന്നിങ്ങനെ ചിത്രങ്ങൾ പ്രചരിക്കുന്നത്.

If Mona Lisa born in South Delhi she would be “Lisa Mausi” pic.twitter.com/qUfdX76n70

Mona Lisa as “Lisa Devi” from Bihar pic.twitter.com/dK2WPOtYor

Mona Lisa in Kolkata became “Shona Lisa” pic.twitter.com/3OUkADw1yE

Mona Lisa as “Lisa Mol” of Kerala pic.twitter.com/HNCxzSzeuP

After the popular demand finally “Lisa Ben” from Gujarat Thankyou @ReshaWeaves 😂🙏🏻 pic.twitter.com/rvS1oLYu4Q

So now you have “Lisa Mami” from Tamilnadu

Kudos to @ReshaWeaves for their such beautiful efforts and creativity. pic.twitter.com/FL2Ilg4wdV

— Pooja Sangwan 🇮🇳 (@ThePerilousGirl) September 24, 2022