ടെക്സാസ്: ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ ഇലക്ട്രിക് വിമാനം പരീക്ഷണ പറക്കൽ വിജയകരമായി പൂര്‍ത്തിയാക്കി. എവിയേഷന്‍ എയര്‍ക്രാഫ്റ്റ് നിര്‍മ്മിച്ച ആലീസ് എന്ന വിമാനമാണ് ചരിത്രം രചിച്ചത്. ഗ്രാന്റ് കൗണ്ടി ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ എയര്‍പോര്‍ട്ടില്‍ നിന്ന് ഇന്ന് രാവിലെ 7.10നായിരുന്നു ആദ്യ പറക്കല്‍. 3,500 അടി ഉയരത്തില്‍ 8 മിനിറ്റ് വിമാനം പറന്നു.

ലൈറ്റ് ജെറ്റുകളുമായോ ഹൈ- എന്‍ഡ് ടര്‍ബോപ്രോപ്പുകളുമായോ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള്‍ ആലീസിന് ചെലവ് വളരെ കുറവാണ്. മലിനീകരണം തീരെയില്ല എന്നതാണ് വിമാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. 260 നോട്ട്‌സ് പരമാവധി വേഗതയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ ഇതിന് സാധിക്കും.

Today, our all-electric Alice aircraft electrified the skies and embarked on an unforgettable world’s first flight. See Alice make history in the video clip below. We’re honored to celebrate this groundbreaking leap towards a more #sustainable future.#electricaviation pic.twitter.com/Q9dFoTPyiB

— Eviation Aircraft (@EviationAero) September 27, 2022