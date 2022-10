ലക്നൗ: എല്‍ഇഡി ടിവി പൊട്ടിത്തെറിച്ച് പതിനാറുകാരന്‍ മരിച്ചു. ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ഗാസിയാബാദില്‍ നടന്ന സംഭവത്തിൽ പതിനാറുകാരനായ ഒമേന്ദ്രയാണ് മരിച്ചത്. കുട്ടിയുടെ അമ്മയ്ക്കും സഹോദരന്റെ ഭാര്യയ്ക്കും സുഹൃത്തിനും പരിക്കേറ്റു. പരിക്കേറ്റ മറ്റുള്ളവര്‍ ചികിത്സയിലാണ്. ശക്തമായ സ്‌ഫോടനത്തില്‍ വീടിന്റെ ഭിത്തിയും കോണ്‍ക്രീറ്റ് സ്ലാബും തകര്‍ന്നു. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ഒമേന്ദ്രയെ ഉടന്‍ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാനായില്ല.

സ്‌ഫോടനത്തില്‍ ചെറിയ പ്രൊജക്ടൈലുകള്‍ മുഖത്തും നെഞ്ചിലും കഴുത്തിലും തെറിച്ചുണ്ടായ ഗുരുതര പരിക്കുകളാണ് ഒമേന്ദ്രയുടെ മരണത്തിന് കാരണമായതെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി. ഒമേന്ദ്രയും അമ്മയും സഹോദരന്റെ ഭാര്യയും സുഹൃത്തും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ടിവി കാണുമ്പോഴായിരുന്നു സ്‌ഫോടനം ഉണ്ടായത്.

പാചകവാതക സിലിണ്ടര്‍ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു എന്നാണ് ആദ്യം കരുതിയതെന്ന് സ്‌ഫോടന ശബ്ദം കേട്ട് ഓടിയെത്തിയ സമീപവാസികള്‍ വ്യക്തമാക്കി.

Trigger warning: Disturbing video, blood

In a freak incident in UP’s Ghaziabad, a teen boy died, three others in the family injured following explosion in an LED TV in the house. The explosion 2as so strong that a portion of the wall collapsed. pic.twitter.com/fOLEZWD7u0

— Piyush Rai (@Benarasiyaa) October 4, 2022