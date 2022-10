മുംബൈ: ലോക്കൽ ട്രെയിനിൽ വെച്ച് സ്ത്രീകളുടെ തമ്മിൽ തല്ല്. സീറ്റിനെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കമാണ് തമ്മിൽ തല്ലിൽ കലാശിച്ചത്. സംഭവത്തിന്റെ വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായിരിക്കുകയാണ്. താനെ-പൻവേൽ ലോക്കൽ ട്രെയിനിന്റെ ലേഡീസ് കമ്പാർട്ടുമെന്റിനുള്ളിൽ ആണ് സംഭവം.

സീറ്റിനെ ചൊല്ലി സ്ത്രീകള്തമ്മില് തർക്കം ഉണ്ടായി. ഈ തർക്കം മർദ്ദനത്തിൽ കലാശിച്ചു. സ്ത്രീകൾ പരസ്പരം മുടി വലിക്കുന്നത് വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഇതിനിടെ വനിതാ യാത്രക്കാർ തമ്മിലുള്ള വഴക്ക് തടയാൻ ശാരദ ഉഗ്ലെ എന്ന വനിതാ കോൺസ്റ്റബിൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, പൊലീസിന് നേരെ സ്ത്രീകൾ തിരിയുകയായിരുന്നു. ഇവരെ മർദ്ദിച്ച് അവശയാക്കി. വനിതാ കോൺസ്റ്റബിളിനെ ചികിത്സയ്ക്കായി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

Fight between two female passengers over a seat in Mumbai Local Train. #MumbaiLocal #Fight #ViralVideo #Mumbai pic.twitter.com/A7GiedIUvJ

‘ഇരിപ്പിടത്തെച്ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കത്തെ തുടർന്ന് കുറച്ച് സ്ത്രീകൾ പരസ്പരം ഇടിക്കാൻ തുടങ്ങി, ഒരു വനിതാ സ്റ്റാഫിന് പരിക്കേറ്റു’, റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ സീനിയർ പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ എസ് കടാരെ പറഞ്ഞു.

Vashi, Navi Mumbai | Few women started hitting each other following dispute over seat, a female staff was injured: S Katare, Senior Police Inspector, Vashi Railway Station, on scuffle b/w 3 women in a local train running from Thane to Panvel, today

(Pic 1:Screengrab;viral video) pic.twitter.com/A6bPR3phhA

