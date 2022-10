തിരക്കേറിയ ബസിൽ ഒഴിഞ്ഞ സീറ്റിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്ന നായയുടെ വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാകുന്നു. തിരക്കുള്ള ബസ് ആയിരുന്നിട്ട് കൂടി ആരും നായയെ ശല്യപ്പെടുത്താനോ ഓടിക്കാനോ നിന്നില്ല.സ്റ്റെഫാനോ എസ് മാഗി എന്ന ഉപയോക്താവാണ് വീഡിയോ ട്വിറ്ററിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. വീഡിയോയിൽ നിരവധി യാത്രക്കാർ തിരക്കേറിയ ബസിനുള്ളിൽ സീറ്റ് ലഭിക്കാൻ കാത്തുനിൽക്കുന്നതായി കാണാം.

ബുധനാഴ്ചയാണ് വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇതിന് 50,000-ലധികം കാഴ്ചകളും 3,500-ലധികം ലൈക്കുകളും ലഭിച്ചു. ഇരിപ്പിടം കിട്ടാൻ വാഹനത്തിൽ കുറേപേർ കാത്തുനിന്നിട്ടും അവരാരും ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന നായയെ ശല്യപ്പെടുത്തിയില്ല എന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയയെ ആകർഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

‘ക്രൂരതയുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ, മനുഷ്യരാശിയിലുള്ള വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കാൻ ഒരു ചെറിയ കാര്യം, ശല്യം ചെയ്യാതെ നായയ്ക്ക് ചുറ്റും നിൽക്കുന്ന യാത്രക്കാർക്ക് സല്യൂട്ട്’, ഇങ്ങനെ പോകുന്നു വീഡിയോയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന കമന്റുകൾ. നായ്ക്കളുടെ വീഡിയോകൾ ആണ് നിലവിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാകുന്നത്.

Although the wagon was crowded and he was occupying 2 seats, nobody disturbed his rest❣️

📹via Karen Olave

🎵Laurasia Mattingly•Choose Kindness pic.twitter.com/mboB6Nj4KC

— Stefano S. Magi (@myworld2121) October 5, 2022