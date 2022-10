2020 മെയ് മാസത്തിൽ ജോർജ്ജ് ഫ്ലോയ്ഡ് ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാൽമുട്ടിനടിയിൽ ശ്വാസം മുട്ടി മരിച്ചു. 2021 ൽ പലസ്തീനും ഇസ്രയേലും തമ്മിൽ സംഘർഷം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു. അപ്പോഴൊക്കെ, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള അവകാശ പ്രവർത്തകരുടെ ശബ്ദമുയർന്നു. ഗാസയ്ക്ക് വേണ്ടി കണ്ണീർ വാർത്തവർ ഇങ്ങ് കേരളത്തിലുമുണ്ടായി. ഇന്ത്യൻ മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധം നടത്തി, സാഹിത്യകാരന്മാർ കവിതകളെഴുതിയും ചിത്രം വരച്ചും പ്രതിഷേധിച്ചു.

ജോർജ്ജ് ഫ്ലോയിഡിന്റെ മരണം, യു.എസിൽ ഭരണകൂട അടിച്ചമർത്തൽ നേരിടുന്ന ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കക്കാരുടെ ദുരവസ്ഥയാണ് തുറന്നുകാട്ടുന്നതെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ആഗോളതലത്തിൽ കറുത്തവരുടെ അവകാശങ്ങൾക്കായി പ്രകടനം നടത്തി. മിനിയാപൊളിസ് മുതൽ മുംബൈ വരെയുള്ള എല്ലാവരും ഈ പ്രകടനത്തിലും പ്രതിഷേധത്തിലും കൈകോർത്തു.

ഹിജാബിനെച്ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കം ഇന്ത്യൻ ജനത കേൾക്കുന്നത് ‘ഇറാനും മഹ്‌സ അമിനിയും’ സംഭവിച്ച ശേഷമല്ല. ഏഴ് മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഹിജാബ് വിവാദം ഇന്ത്യയിൽ അലയടിച്ചിരുന്നു. കർണാടകയിൽ ഹിജാബ് വിവാദം ഉണ്ടായപ്പോൾ, ഹിജാബ് മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണെന്നും, വസ്ത്ര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കും അതിലൂടെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കുമുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണ് നടക്കുന്നതെന്നും വാദിച്ചവർക്ക് ‘ഇറാൻ’ ഒരു ചോയ്‌സ് അല്ല. ഇറാനിലെ മഹ്‌സ അമിനിയുടെ മരണവും തുടർന്ന് രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന സംഭവവികാസങ്ങളും ഇവർ കണ്ടിട്ട് പോലുമില്ലെന്ന് തോന്നി പോകും വിധം മൗനത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ‘ഹിജാബ് അനുകൂലികളും ആക്ടിവിസ്റ്റുകളും.

ഇറാൻ സ്ത്രീകളുടെ ഹിജാബ് വിരുദ്ധ പ്രതിഷേധത്തെ കർണാടകയിലെ ഹിജാബ് നിരോധന വിവാദവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല, ഒന്നിന് പ്രതിഷേധവും മറ്റൊന്നിന് മൗനവും വില ഈടാക്കുമ്പോഴാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇറാനിയൻ സ്ത്രീകളെപ്പോലെ ഇന്ത്യക്കാർ ഹിജാബിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കാത്തതെന്ന് ഇറാനിലെ ഹിജാബ് വിരുദ്ധ പ്രതിഷേധക്കാർ ചോദിക്കുന്നു.

ഇറാൻ തങ്ങളുടെ ജനതയിൽ ഹിജാബ് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നതിനെതിരെ ഇറാനിയൻ സ്ത്രീകൾ നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തിൽ ലോകത്തിലെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ സ്ത്രീകൾ ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് തെരുവിലിറങ്ങുമ്പോൾ മതേതര ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം തെരുവ് തോറുമുള്ള പ്രതിഷേധ പ്രകനങ്ങൾ കാണുന്നില്ല. മഹ്‌സ അമിനിയുടെ മരണത്തിനെതിരായ പ്രതിഷേധം ഇറാനിൽ ആവിർഭവിക്കുമ്പോൾ, ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്തിലെ നിർബന്ധിത ഹിജാബ് നിയമങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം ആവശ്യപ്പെട്ട് ആയിരക്കണക്കിന് സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനികൾ ആണ് പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നത്.

‘സാൻ, സിന്ദഗി, ആസാദി (സ്ത്രീകൾ, ജീവിതം, സ്വാതന്ത്ര്യം)’ എന്നീ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉയർത്തി ഇറാനിൽ പ്രതിഷേധക്കാർ പലപ്പോഴും ഹിജാബുകൾ വലിച്ചെറിയുകയും കത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കരാജ്, ടെഹ്‌റാൻ, വടക്ക്-പടിഞ്ഞാറൻ നഗരങ്ങളായ സക്വസ്, സാനന്ദജ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനികളും പ്രതിഷേധവുമായി മുന്നിൽ തന്നെയുണ്ട്. ‘ഞങ്ങൾക്ക് പള്ളിയും വേണ്ട ഖുറാനും വേണ്ട’ അടിച്ചമർത്തലിന്റെ ദൈന്യതയും പേറി സ്ത്രീകൾ ഇറാൻ തെരുവിൽ കൈകൾ മുകളിലേക്കുയർത്തി പ്രതിഷേധം നടത്തുന്ന കാഴ്ച ഇന്ത്യൻ ആക്ടിവിസ്റ്റുകളെ സ്പർശിച്ചിട്ടില്ലേയെന്ന ചോദ്യവും ഉയരുന്നു.

ഇറാനിലെ പ്രതിഷേധം ലോകമെമ്പാടും പിന്തുണയും ഐക്യദാർഢ്യവും നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, ഇറാനിൽ ജനിച്ച ബോളിവുഡ് നടി മന്ദാന കരിമി അടുത്തിടെ മുംബൈയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് പ്രതിഷേധം നടത്തിയത് വാർത്തയായിരുന്നു. കറുത്ത വസ്ത്രം ധരിച്ച നടി സ്വന്തം നാട്ടിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച മന്ദാന, ബോളിവുഡ് താരങ്ങളുടെ നിസംഗതയേയും മൗനത്തെയും അപലപിച്ചു. പ്രതിഷേധത്തിൽ തന്നോടൊപ്പം ചേരാതിരിക്കാൻ ബോളിവുഡ് സഹപ്രവർത്തകർ പറഞ്ഞ വിചിത്രമായ ഒഴികഴിവുകളിൽ കരിമി നിരാശ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

‘കഴിഞ്ഞ മൂന്നാഴ്ചകൾ മാസങ്ങളും വർഷങ്ങളും പോലെയാണ് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത്. ഇറാനിലെ എന്റെ ആളുകൾക്ക് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്നെ വേദനിപ്പിക്കുന്നു. ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും എന്റെ അമ്മയോടും സഹോദരങ്ങളോടും സംസാരിക്കുന്നു. വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, അവർക്കെന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാലോ എന്ന ആധി ആണ് എനിക്ക്. ഇറാനിയൻ സ്ത്രീകളുടെ ധീരത എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. ലോകം ഞങ്ങളുടെ ഗർജ്ജനം കേട്ടു. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 150 നഗരങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം നിന്ന് പ്രതിഷേധിച്ചു.

പക്ഷേ ആ പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യയെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ താരങ്ങളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ലഭിച്ച പ്രതികരണങ്ങൾ നിരാശാജനകമായിരുന്നു. ‘എനിക്ക് എന്റെ പിആർ ടീമിനോട് സംസാരിക്കണം’, ‘ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരാണ്, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും?’, ‘നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഓൺലൈനിൽ പോസ്റ്റുചെയ്യുന്നതും അഭിമുഖങ്ങൾ നൽകുന്നതും നല്ലതാണ്”, ‘എനിക്ക് കുടുംബ പ്രതിബദ്ധതകൾ ഉണ്ട്, ‘ഞാൻ കാര്യമാക്കുന്നില്ല, ഞാൻ ഇനി ഇറാനിൽ താമസിക്കുന്നില്ല’, ‘ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി ഒരു കഥ പങ്കുവെയ്ക്കാം’ എന്നൊക്കെയാണ് അവർ എന്നോട് പറഞ്ഞത്. ഞങ്ങൾക്കായി ഒത്തുകൂടാൻ തയ്യാറാകാത്ത ഇന്ത്യൻ സെലിബ്രിറ്റികളുടെ ഒഴിവുകഴിവുകൾ എന്നെ വേദനിപ്പിച്ചു.

I wasn’t protesting against the hijab!! I was out to support my people, who are fighting For human rights! basic human rights! Like having the choice to wear a scarf or not, getting a dog, having the right to divorce, getting their child’s custody, being able to hold hands…

— Mandana karimi (@manizhe) October 5, 2022