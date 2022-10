ഡെറാഢൂണ്‍: ഉത്തരാഖണ്ഡില്‍ തീര്‍ത്ഥാടകര്‍ സഞ്ചരിച്ച ഹെലികോപ്റ്റര്‍ തകര്‍ന്ന് 7 പേര്‍ മരിച്ചു. കേദാര്‍നാഥ് ക്ഷേത്രദര്‍ശനം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങിയവര്‍ യാത്ര ചെയ്ത ഹെലികോപ്റ്ററാണ് അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടത്. മരിച്ചവരില്‍ രണ്ട് പൈലറ്റുമാരും ഉള്‍പ്പെടുന്നു. സ്വകാര്യ കമ്പനിയുടെ ഹെലികോപ്റ്ററാണ് അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടത്.

അപകടത്തിന് കാരണം മോശം കാലാവസ്ഥയാണെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. കേദാര്‍നാഥില്‍ നിന്നും മടങ്ങുന്നതിനിടെ പെട്ടന്ന് ഹെലികോപ്റ്ററിന് തീപിടിച്ച് തകര്‍ന്നു വീഴുകയായിരുന്നു. കേദാർനാഥിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 2 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഗരുഡ് ചട്ടിയിലാണ് സംഭവം.

ദിവസേന ഓറഞ്ച് കഴിച്ചാൽ ഫലമെന്ത്? അറിയണം ഇക്കാര്യങ്ങൾ

ഈ പ്രദേശത്ത് രക്ഷാദൗത്യം ഏറെ ദുഷ്‌കരമാണെന്നും രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിനായി ദുരന്തനിവാരണ സേന അപകട സ്ഥലത്തേക്ക് തിരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും വ്യോമയാനമന്ത്രി അറിയിച്ചു. ചെങ്കുത്തായ മലനിരയും മോശം കാലാവസ്ഥയും രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിന് തടസമാണെന്നും അപകടത്തില്‍ മരിച്ചവരുടെ വിവരങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ലെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

#WATCH | Uttarakhand: A helicopter carrying Kedarnath pilgrims from Phata crashes, casualties feared; administration team left for the spot for relief and rescue work. Further details awaited pic.twitter.com/sDf4x1udlJ

— ANI (@ANI) October 18, 2022