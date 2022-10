സിഡ്നി: ടി20 ലോകകപ്പിലെ സൂപ്പർ-12 പോരാട്ടങ്ങളിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ആതിഥേയരായ ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരെ 89 റണ്‍സിന്റെ തകർപ്പൻ ജയമാണ് ന്യൂസിലൻഡ് സ്വന്തമാക്കിയത്. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിംഗിനെത്തിയ ന്യൂസിലന്‍ഡ് ദേവോണ്‍ കോണ്‍വേയുടെ അര്‍ധ സെഞ്ചുറി മികവിൽ 20 ഓവറില്‍ 3 വിക്കറ്റ് നഷ്‌ടത്തില്‍ 200 റണ്‍സെടുത്തു.

കോണ്‍വേ 58 പന്തില്‍ പുറത്താവാതെ 92 റണ്‍സ് നേടി. മറുപടി ബാറ്റിംഗില്‍ ഓസീസ് 17.1 ഓവറില്‍ 111ന് എല്ലാവരും പുറത്തായി. മിച്ചല്‍ സാന്റ്‌നര്‍, ടിം സൗത്തി എന്നിവര്‍ മൂന്ന് വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തി. മത്സരത്തിൽ ന്യൂസിലന്‍ഡ് കളം നിറഞ്ഞാടുന്നതാണ് സിഡ്നിയിൽ ആരാധകർ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. ബാറ്റിംഗിലും ബൗളിംഗിലും ഫീൽഡിങ്ങിലും തകർപ്പൻ പ്രകടനം.

മത്സരത്തിൽ ഗ്ലെന്‍ ഫിലിപ്പ്‌സിന്റെ മനോഹരമായ ക്യാച്ചാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമാകുന്നത്. ഓസീസ് താരം മാര്‍കസ് സ്‌റ്റോയിനിസിനെ പുറത്താക്കാനെടുത്ത ക്യാച്ചാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലായിക്കുന്നത്. മിച്ചല്‍ സാന്റ്‌നറുടെ പന്ത് സ്റ്റോയിനിസ് കവറിലൂടെ കളിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചു. എന്നാല്‍ അന്തരീക്ഷത്തില്‍ ഉയര്‍ന്നുപൊങ്ങി പന്ത് ഫിലിപ്‌സ് പറന്ന് കൈയിലൊതുക്കി. വീഡിയോ കാണാം..

Superhuman Phillips!

We can reveal that this catch from Glenn Phillips is one of the moments that could be featured in your @0xFanCraze Crictos of the Game packs from Australia v New Zealand.

Grab your pack from https://t.co/8TpUHbQQaa to own iconic moments from every game. pic.twitter.com/VCDkdqmW3m

— ICC (@ICC) October 22, 2022