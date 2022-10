പരാന്നഭോജികൾ ചത്ത പ്രാണികളുടെ തലച്ചോറ് നിയന്ത്രിച്ച് സോംബികളാക്കി മാറ്റുന്ന വീഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലാകുന്നു. ചെറുപ്രാണികൾ നടന്നു നീങ്ങുന്നതില്‍ ആര്‍ക്കും അത്ഭുതം തോന്നില്ല.

എന്നാല്‍, ശരീരത്തിന്റെ മുഴുവന്‍ ഭാഗങ്ങളും നഷ്ടമായി ജീവന്‍ നഷ്ടപ്പെട്ട ചെറുപ്രാണി നടന്നുപോകുന്ന ദൃശ്യമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിക്കുന്ന വീഡിയോയിൽ ഉള്ളത്. ഡോ. സാമ്രാട്ട് ഗൗഡ ഐഎഫ്എസ് ആണ് വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോ ട്വിറ്ററില്‍ പങ്കുവെച്ചത്.

Do you know? according to scientists A neuro parasite has taken control of brain of this dead insect and making it walk…….. Zombie ☠️💀💀 pic.twitter.com/WBS8hNvH91

