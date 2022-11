ഡൽഹി: ആഗോള ഇന്നൊവേഷന്‍ സൂചികയില്‍ ഇന്ത്യക്ക് റാങ്കിംഗ് മുന്നേറ്റം. ലോക ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശ സംഘടന തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, രാജ്യം 40-ാം റാങ്കിലേക്ക് കുതിച്ചു കയറിയതായി പ്രധാനമന്ത്രി മോദി വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം 46-ാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു ഇന്ത്യ.

India jumped 40th rank in global innovation index this year. In 2015 we were ranked 81. The number of unicorn startups in India has doubled, we are now the 3rd largest in world. This is due to India’s talent pool: PM Modi via a pre-recorded message at Bengaluru Tech Summit pic.twitter.com/yRzN5xhDmn

— ANI (@ANI) November 16, 2022