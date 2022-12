നയൻതാര കേന്ദ്രകഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പുതിയ ചിത്രമാണ് ‘കണക്ട്’. ഇപ്പോഴിതാ, നയൻതാര ചിത്രം ‘കണക്റ്റ്’ ഹിന്ദിയിലും റിലീസിനൊരുങ്ങുന്നു. അശ്വിൻ ശരവണൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ‘കണക്ട്’ ഹൊറർ ത്രില്ലർ ജേണറിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ്.

അനുപം ഖേര്‍, സത്യരാജ്, വിനയ് റായ്, ഹനിയ നഫീസ, മാല പാർവ്വതി എന്നിവരും പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളായി എത്തുന്നു. വിഘ്‍നേശ് ശിവന്റേയും നയൻതാരയുടെയും നിര്‍മാണ കമ്പനിയായ റൗഡി പിക്ചേഴ്സാണ് ‘കണക്റ്റ്’ നിര്‍മിക്കുന്നത്. ചിത്രം ഡിസംബർ 22ന് പ്രദർശനത്തിനെത്തും.

നയൻതാര നായികയായ ‘മായ’ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് അശ്വിൻ ശരവണന്റെ സംവിധാന അരങ്ങേറ്റം. തപ്‍സിയെ നായികയാക്കിയിട്ടുള്ള ചിത്രമായ ‘ഗെയിം ഓവറും’ അശ്വിൻ ശരവണിന്റേതായി റിലീസിനെത്തിയിരുന്നു. നിരൂപകപ്രശംസയും പ്രേക്ഷകപ്രീതിയും നേടിയ ചിത്രങ്ങളാണ് മായ’യും ‘ഗെയിം ഓവറും’.

— Vignesh Shivan (@VigneshShivN) December 15, 2022