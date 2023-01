ലക്നൗ: സ്കൂട്ടറിൽ മുഖാമുഖം പെൺകുട്ടിയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിരുന്നും ഉമ്മവച്ചും യാത്ര ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ. ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ലക്നൗ നഗരത്തിൽ നടന്ന സംഭവത്തിൽ, സ്കൂട്ടർ ഓടിച്ച 23 വയസുകാരനായ വിക്കി ശർമ എന്ന യുവാവാണ് അറസ്റ്റിലായത്.

യുവാവിന്റെ സ്കൂട്ടർ പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു. കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന പെൺകുട്ടിക്ക് പ്രായപൂർത്തിയായിട്ടില്ലെന്നും മോട്ടര്‍ വാഹനനിയമം ലംഘിച്ചാണ് ഇരുവരും യാത്ര ചെയ്തതെന്നും പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

UP: In Lucknow’s busiest area Hazratganj, two youngsters seen on a bike during the Road Safety Week!@Uppolice @uptrafficpolice @lkopolice pic.twitter.com/h5wXrclcg3

— सिया चतुर्वेदी (@Siachaturvedi2) January 18, 2023