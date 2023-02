ടിവി ലൈവിനിടെ വിവാഹമോചനം പ്രഖ്യാപിച്ച് വാർത്താ അവതാരക: വൈറലായി വീഡിയോ

ന്യൂയോർക്ക്: ലൈവ് ഷോയ്ക്കിടെ വിവാഹമോചനം പ്രഖ്യാപിച്ച വാർത്താ അവതാരകയുടെ വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാവുകയാണ്. അവതാരകയുടെ ഈ അറിയിപ്പ് കേട്ട് പ്രേക്ഷകരും അമ്പരന്നു. വിവാഹമോചനം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, പരിപാടിയുടെ അവസാനം ഒരു വലിയ പ്രഖ്യാപനം നടത്തുമെന്ന് യുവതി തന്നെ തന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ടിലൂടെ അറിയിച്ചിരുന്നു.

ന്യൂയോർക്കിലെ ഫോക്സ് ന്യൂസ് ചാനലിൽ അവതാരകയായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ജൂലി ബന്ദേരാസ് എന്ന 49കാരിയാണ് ടിവി ലൈവിനിടെ വിവാഹമോചനം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ‘ഇന്ന് രാത്രി 11 മണിക്ക് ഷോയുടെ അവസാനം ഒരു ചെറിയ അറിയിപ്പുണ്ട്,’ എന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് 7.51നാണ് ജൂലി തന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ടിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

Fox News anchor Julie Banderas dropped some “breaking news” on Gutfeld! tonight. And during a Valentine’s Day segment, of all things!

“Well, I am going to get a divorce. I am going to say it right here for the first time.” pic.twitter.com/ZJg1WWCPJ1

