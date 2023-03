കൂറ്റൻ പെരുമ്പാമ്പിനെ മടിയിൽ വെച്ച് ഫോൺ നോക്കുന്ന യുവതി: വൈറൽ വീഡിയോ

പലർക്കും പല വളർത്തുമൃഗങ്ങളാകും ഉണ്ടാവുക. ചിലർക്ക് പൂച്ചയും മറ്റ് ചിലർക്ക് നായ്ക്കളും ആകും. എന്നാൽ, ഫിലിപ്പീനിൽ നിന്നുള്ള യുവതിയുടെ വളർത്തുമൃഗം ഒരു പെരുമ്പാമ്പ് ആണ്. അതും കൂറ്റൻ പെരുമ്പാമ്പ്. ഇതിനൊപ്പം ഇരിക്കുന്ന യുവതിയുടെ വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ വൈറലാകുന്നു. ആരെയും ഭയപ്പെടുത്തുന്ന വീഡിയോയ്ക്ക് നിരവധി വ്യൂസ് ആണ് ഇതിനോടകം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.

വീ‍ഡിയോയിൽ വീടിന്റെ പോർച്ചിൽ മൊബൈലിൽ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു യുവതി ഇരിക്കുന്നത് കാണാം. നീളമുള്ളതും തടിച്ചതുമായ ഒരു പെരുമ്പാമ്പാണ് വീഡിയോയിൽ ഉള്ള യുവതിയുടെ മടിയിലേക്ക് ഇഴഞ്ഞ് നീങ്ങുന്നതും വിശ്രമിക്കുന്നതും. യുവതി ഇതൊന്നും മൈൻഡ് ആക്കുന്നത് പോലുമില്ല. ‘ഞാൻ നിന്റെ സുഹൃത്താണ്, ഇപ്പോഴത്തേക്ക്’ എന്നാണ് വീഡിയോയ്ക്ക് അടിക്കുറിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

വളരെ എളുപ്പത്തിലാണ് വീഡിയോ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായത്. ഷെയർ ചെയ്യപ്പെട്ട് അധികം വൈകാതെ തന്നെ രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം പേർ വീഡിയോ കണ്ടു. നിരവധിപ്പേരാണ് യുവതിയുടെ പ്രവൃത്തിയെ വിമർശിച്ചത്. ഒരാൾ പറഞ്ഞത്, അവയെ വന്യജീവികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നതിൽ ഒരു കാരണം ഉണ്ട്. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അവ അക്രമകാരികളാവുകയും നിങ്ങളെ കൊല്ലുകയും ചെയ്യാം. അത് വളരെ സ്വാഭാവികമാണ്. അതിൽ തെറ്റ് പറയാനാവില്ല എന്നാണ്.

I’m your friend…. for now pic.twitter.com/UCz1G11MFP

