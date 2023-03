കുളിപ്പിച്ച് കിടത്തിയിട്ട് എന്റെ പെണ്ണുമ്പിള്ളയെ കണ്ടോടാ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു: ഉസ്താദിനു നേരെ വിമർശനം

അന്യ പെണ്ണിന്റെ മയ്യത്ത് അന്യ പുരുഷൻ കണ്ടുകൂടാ എന്ന് ഉസ്താദ്. എന്നാൽ ഇന്ന് നടക്കുന്നത് അത് അല്ലെന്നും ഭർത്താക്കന്മാർ തന്നെ കുളിപ്പിച്ച് കിടത്തിയിരിയ്ക്കുന്ന ഭാര്യമാരുടെ മയ്യത്ത് മറ്റുള്ളവരെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഉസ്താദ് വിമർശിച്ചു. ഈ വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാകുന്നു. ഇതിനെതിരെ വിമർശനങ്ങൾ ഉയരുകയാണ്.

ഇസ്‌ലാം എത്ര പവിത്രം സുന്ദരം ഊളത്തരം എന്നായിരുന്നു ജസ്‌ലയുടെ വിമർശനം. മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്കിലും സ്ത്രീകളെ കാമക്കണ്ണോടെ കാണല്ലേടോ എന്ന് ജസ്‌ല പറയുന്നു.

ഹാ ബെസ്ററ് 😁ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ഇരിക്കണ് 🥴

ന്റെ പൊന്നു മതജീവികളെ മനുഷ്യനാവാൻ നോക്ക് ..have some basic commonsense ..

മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽഎങ്കിലും സ്ത്രീകളെ കാമക്കണ്ണോടെ കാണല്ലേടോ മതം തീനികളെ ….ഇസ്ലാമെന്നല്ല. ഒരുമതവും ഇത്ര മാനവിക വിരുദ്ധമായിക്കൂടാ ..highly toxic .

BGM ഒക്കെ ഇട്ടു ഭൂലോക വൃത്തികേടും മണ്ടത്തരവും മനുഷ്യത്വവിരുദ്ധമായതുമായ കാര്യങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയാൻ ലേശം പോലും നാണം തോന്നാറില്ലേ ???

by the by 😊ഇസ്‌ലാം എത്ര പവിത്രം സുന്ദരം ഊളത്തരം 🤦‍♀️