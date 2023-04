വളർത്തു നായയുമായി ലൈംഗികബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് 19കാരി, വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവെച്ചു: ഒടുവിൽ അറസ്റ്റ്

വാഷിങ്ടൺ: വളർത്തു നായയുമായി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട്, വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവെച്ച പെൺകുട്ടി അറസ്റ്റിൽ. മിസിസിപ്പി സ്വദേശിനിയായ പത്തൊമ്പത് വയസുകാരിയായ ഡെനിസ് ഫ്രേസിയർ ആണ് അറസ്റ്റിലായത്. വളർത്തു നായയുമായി ലൈംഗീക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന്റെ വീഡിയോ ചിത്രീകരിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി പ്രചരിപ്പിച്ചതിനാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പത്ത് വർഷം വരെ തടവിൽ കഴിയേണ്ട കുറ്റമാണ് പത്തൊമ്പതുകാരിയായ പെൺകുട്ടി ചെയ്തതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

ഡെനിസ് ഫ്രേസിയർ വളർത്തുനായയുമായി ലൈംഗീക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന വീഡിയോ സ്നാപ് ചാറ്റ് വഴിയാണ് പ്രചരിപ്പിച്ചത്. പ്രദേശവാസിയായ ഒരാൾ വീഡിയോ അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുത്തുകയായിരുന്നു. തന്റെ 17 വർഷത്തെ പോലീസ് ജീവിതത്തിൽ, ഇതുവരെ അന്വേഷിച്ചതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കുന്ന കേസാണിതെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ജെഡി കാർട്ടർ പറഞ്ഞു.

PREVIEW: Denise Frazier, the 19-year-old accused of filming sexual acts with dogs, made her first court appearance today. Tune in to our 5 p.m. broadcast for more details. pic.twitter.com/S3NYxKG3aK

— WDAM 7 (@wdam) April 6, 2023