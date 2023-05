ന്യൂഡൽഹി: ദി കേരള സ്റ്റോറി എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ട്രെയിലർ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഒരു വിവാദത്തിന് തിരി കൊളുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇടത്-വലത് നേതാക്കൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി ചിത്രത്തിനെതിരെ രംഗത്തുണ്ട്. സിനിമ പറയുന്ന പ്രമേയവും അതിലെ ചില കണക്കുകളുമാണ് വിമർശകരെ ചൊടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒപ്പം, ഇതാണ് കേരളത്തിന്റെ കഥ എന്ന പേരിലുള്ള പ്രചാരണവും ഇക്കൂട്ടർ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കേരളത്തെ അപമാനിക്കാനുള്ള സംഘപരിവാര്‍ അജണ്ടയാണ് ചിത്രമെന്നും, സിനിമയുടെ പ്രദര്‍ശനം തടയണം എന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നവരിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനുമുണ്ട്.

ഇപ്പോഴിതാ, വിഷയത്തില്‍ യു.ഡി.എഫും എൽ.ഡി.എഫും സ്വീകരിച്ച നിലപാടിനെ വിമർശിച്ച് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ബി.ജെ.പി നേതാവ് അനില്‍ ആന്റണി. കോണ്‍ഗ്രസും സി.പി.എമ്മും എടുക്കുന്ന നിലപാട് ഇരട്ടത്താപ്പാണെന്ന് ബി.ജെ.പി നേതാവ് അനില്‍ ആന്റണി പറഞ്ഞു. ഗുജറാത്ത് കലാപത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ബിബിസി ഡോക്യുമെന്ററി വിഷയത്തില്‍ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി വാദിച്ചവരാണ് ഇപ്പോള്‍ സിനിമയ്ക്ക് എതിരെ രംഗത്തു വരുന്നതെന്നും അനില്‍ ആന്റണി തന്റെ ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ടിൽ കുറിച്ചു.

#KeralaStory is highlighting some of the societal issues by taking the case of a few young girls and the trials and tribulations they faced. Irony dies a thousand deaths when both @INCKerala and @cpimspeak that were the so called supporters of free speech when a @BBCWorld… https://t.co/wAhNPQbqzJ

— Anil K Antony (@anilkantony) May 1, 2023