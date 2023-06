തെരുവിൽ വരാൻ പാടില്ലെങ്കിൽ നായകൾ പിന്നെവിടെ പോകണം? മനുഷ്യനെ പോലെ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും അവകാശമുണ്ട്

കണ്ണൂർ: കണ്ണൂരിൽ തെരുവുനായ ആക്രമണത്തിൽ 11 കാരന് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ ഞെട്ടലിലാണ് നാട്ടുകാർ. കണ്ണൂർ മുഴപ്പിലങ്ങാട് കെട്ടിനകം പള്ളിക്ക് സമീപത്തു നിന്നാണ് ‌ഭിന്നശേഷിക്കാരനായ നിഹാൽ നിഷാദെന്ന കുട്ടിക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമായത്.

വീടിന് അര കിലോമീറ്റർ അകലെ നിന്നാണ് കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തിയത്. കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെടുക്കുമ്പോൾ കാലിന് കീഴ്പോട്ട് വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിലുള്ള മുറിവുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് നാട്ടുകാർ‌ പറയുന്നു. സംഭവത്തിൽ ഇപ്പോൾ പ്രതികരണവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് അഡ്വ. ശ്രീജിത്ത് പെരുമന.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോസ്റ്റിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം:

‘നിഹാലിന്റെ മരണം ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമല്ല തെരുവ് നായ ആക്രമണം നാട്ടിലുണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്നതും യഥാർഥ്യമാണ് എന്നാൽ നായകളുടെ പുനരദിവസത്തിനും, ക്ഷേമത്തിനും, വന്ധ്യംകരണത്തിനുമായി എത്തുന്ന കോടികൾ പോക്കറ്റിലാക്കി മനുഷ്യരെ കൊലയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഭരണകൂടമാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ആദ്യ പ്രതി..

മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെ പോലെ തെരുവ് നായകളെയും പാർപ്പിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉൾപ്പെടെ സൃഷ്ടിക്കാൻ സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവുപോലും നിലവിലുണ്ട് എന്നിരിക്കെയാണ് ഈ ഭരണകൂട അനാസ്ഥ. ഇത്തരം സംഭവങ്ങളുണ്ടായാൽ കൂട്ടമായി നായകളെ കൊല്ലാൻ ഉത്തരവിടുന്ന ഉട്ടോപ്യൻ പരിഹാരമാർഗ്ഗത്തിന് അറുതി വരണം.

തെരുവ് നായ ആക്രമണത്തിന്റെ തെരുവുനായകളുടെ കൂട്ടക്കൊലയ്ക്ക് മുറവിളി കൂട്ടുന്നവരോടാണ്..,

ഒരു #നായ എങ്ങനെ തെരുവുനായ ആകുന്നു എന്നത് ആദ്യം പരിശോധിക്കപ്പെടണം ..

#തെരുവ് ആര് ആർക്കു വേണ്ടി സൃഷ്ട്ടിച്ചു ?

തെരുവിലേക്ക് വരാൻ പാടില്ലെങ്കിൽ നായകൾ പിന്നെ എവിടെ പോകണം ?

അതോ നായകളുടെ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ തെരുവുണ്ടാക്കിയതാണോ ?

കടുവയും ആനയും മാനിനേയും പോലെ നായ ഒരു മൃഗമാണോ ?

മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും ആദ്യം ഇണക്കി വളർത്തിയ മൃഗമായ നായയുടെ domestication പൂർണ്ണമായും ഇനിയും നടന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല എന്നാണ് ശാസ്ത്രം പറയുന്നത്.

നമ്മുടെ ആവാസ വ്യസ്ഥയെ നിലനിർത്തുന്നതിൽ നഗ്നനേത്രങ്ങൾക്ക് പോലും കാണാൻ സാധികാത്ത ബാക്റ്റീരിയ മുതൽ മനുഷ്യനും മറ്റെല്ലാ ജന്തു സസ്യജാലങ്ങൾക്കും പങ്കുണ്ടെന്നല്ലേ സയൻസ് ക്ലാസിൽ പഠിപ്പിച്ചത്. എന്നിട്ടിപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും നായയെ മാത്രം എന്തിനാണ് ഒഴിവാക്കുന്നത് ? അതോ കൊച്ചമ്മമാരുടെ മടിത്തട്ടിലും ആഡംബര കാറിലും, മണിമാളികകളുടെ അകത്തളങ്ങളിലും മാത്രം ജീവിക്കുന്ന നായകൾ മാത്രമാണോ അന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച ആവാസ വ്യവസ്ഥ നിലനിർത്താൻ ആവശ്യമായ നായകൾ ?

#നന്ദി ഏറെ ഉണ്ടായിട്ടും നായിന്റെ മോനെ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ അപമാനിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന മനുഷ്യന്റെ തോന്നലിൽ നിന്നും പുലിയാണ്, പുലിക്കുട്ടിയാണ്, നിന്റെ അച്ഛൻ പുലിയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഭിമാനാത്താൽ ഉണരുന്ന ഗർവ്വിൽ നിന്നുമാണ് നായയോടുള്ള നാം മനുഷ്യരുടെ പൊതു ബോധം ഉയരുന്നത്…..

തെരുവ് നായകൾ ബഹുമാനവും അനുകമ്പയും, ഭക്ഷണവും അർഹിക്കുന്നു എന്ന ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി വിധി സുപ്രീംകോടതി ശരിവെച്ച സമീപകാല വിധിയിൽ എന്തുകൊണ്ട് തെരുവ് നായകൾ അക്രമസക്തരാകുന്നു എന്ന് കാര്യകാരണ സഹിതം പറയുന്നുണ്ട്.

ആവശ്യമായ ഭക്ഷണവും, വെള്ളവും ലഭിക്കാത്തതാണ് അവയുടെ സ്വഭാവത്തിന് മാറ്റം വരാൻ കാരണമെന്നും അതുകൊണ്ടുതന്നെ തെരുവ് നായകൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകേണ്ട ആവശ്യകതയും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്.

നായകൾ കടിച്ച് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള മരണങ്ങളുടെ പതിൻ മടങ്ങാണ് മതങ്ങൾ കടിച്ച്, മതങ്ങൾക്ക് പേപിടിച്ചു, രാഷ്ട്രീയ പേ പേ പിടിച്ച പട്ടികൾ കടിച്ച് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ പേ പിടിച്ച മതങ്ങളെ നേതാക്കളെ കൊല്ലണമെന്നത് പോകട്ടെ, നിയന്ത്രിക്കണം എന്ന് പറയാൻ പോലും ഇവിടെ ആരുമില്ലല്ലോ ❓️

മനുഷ്യനുള്ളതുപോലെ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ എല്ലാ അവകാശങ്ങളും ഓരോ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഉണ്ട്. കാടുകളും പുഴകളും മേടുകളും നിരത്തി നിങ്ങൾ തെരുവകുളുണ്ടാക്കി…, ആ തെരുവിൽ നിന്ന ആടിനെ പട്ടിയാക്കി, പട്ടിയെ പിന്നെ പേ പട്ടിയാക്കി തല്ലികൊല്ലുന്നു….

മനുഷ്യ സ്നേഹം കഴിഞ്ഞിട് മതി മൃഗ സ്നേഹം …എന്ന് തുടങ്ങിയുള്ള വാദങ്ങൾക്ക് if only the dogs could talk, they would tell you how mad and insensitive the world of humans has become എന്നത് മാത്രമാണ് എന്റെ മറുപടി ..

ശക്തമായ മത നിയമങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന, ചെറിയ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് പോലും മനുഷ്യരെ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുന്ന, ചൈനയ്ക്ക് ശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനുഷ്യരെ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുന്ന നായകൾ നിഷിദ്ധമായ #ഇറാൻ എന്ന മുസ്‌ലിം രാജ്യത്തിനു പോലും അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമായി തെരുവ് നായകളെ കൊല്ലുന്ന ക്രൂരമായ തീരുമാനം പിൻവലിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന വസ്തുത ചിലരെയെങ്കിലും ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ,

തെരുവുനായകളെ വന്ധ്യംകരിക്കാനും, വാക്സിനേഷൻ നടത്താനുമുള്ള പ്രാഥമിക ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ ഭരണകൂടവും ഉദ്യോഗസ്ഥ മേലാളന്മാരും വെള്ളം ചേർക്കുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യർക്ക് നായകളുടെ ആക്രമണം ഏൽക്കുന്നതും അതിലൂടെ ജീവനുകൾ പൊലിയുന്നതും അതുകൊണ്ടുതന്നെ നായകളുടെ കൂട്ടക്കൊലക്ക് മുൻപ് ഈ ഭരണകൂട അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ നേർക്ക് ഉയരണം നമ്മുടെ വിരലുകൾ..

അഡ്വ ശ്രീജിത്ത്‌ പെരുമന

#Nihal #Kannur #straydogattack #streetdogattack #dogattack #muzhappilangad